Ozone宣布舉辦「浪漫主意」聖誕派對 化身銀白奇蹟人體聖誕樹送上節日驚喜
CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導
超人氣男團 Ozone 今年冬天將陪伴粉絲共度浪漫佳節！Ozone 於社群宣布，將於 12 月 21 日 舉辦 「2025 Ozone 浪漫主意聖誕派對」，並同步推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。為迎接這場浪漫聖誕盛會，Ozone 特別以充滿初雪氛圍的「銀白奇蹟」造型亮相，被粉絲譽為「最適合純白色的男團」，六位成員身著銀白系服裝、肩並肩坐在一起，身上纏繞著彩色聖誕燈，洋溢著溫暖又夢幻的節慶氣息。全新單曲〈浪漫主意〉將於 11 月 18 日上架，更多活動資訊可鎖定 Ozone 及索尼音樂官方社群。
延續去年的聖誕派對熱潮，Ozone 今年再度邀粉絲一同歡慶。雖然今年 9 月才完成成軍三週年的北中南 FANCON 巡迴，但團員們仍堅持在歲末再次與粉絲相聚，他們表示這次演出內容將與 FANCON 完全不同，安排更多互動橋段與驚喜。「真的非常期待、也很興奮，能再次在聖誕派對上和大家見面，希望一起創造更多幸福的回憶！」Ozone 說。
除了派對籌備如火如荼，Ozone 也將透過新歌〈浪漫主意〉向粉絲 O.A.O. 傳遞滿滿心意，這首歌被他們視為送給粉絲的最佳聖誕禮物。拍攝視覺照時，六位成員主動佈置場景，打造專屬的雪白聖誕氛圍，還突發奇想用燈飾將自己「綁」在一起，象徵彼此緊密的情誼。當彩燈亮起閃爍時，他們笑說：「我們六個這樣連在一起，好像人體聖誕樹喔！」
Ozone「浪漫主意」聖誕派對 詳細資訊及購票方式，敬請關注官方社群後續公告。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
