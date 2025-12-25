Ozone宣布5成員明年1月入伍！文廷「唯一留守」 佳辰、子翔「想當同學」

Ozone 除了因傷確定免服兵役的文廷（右），包括子翔(左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安已經相約明年1月起陸續入伍服役。索尼音樂提供

男團 Ozone 於上周末的耶誕派對上，無預警投下令全台粉絲心碎的震撼彈。除了因傷確定免服兵役的文廷外，子翔、哲言、佳辰、煥鈞與祖安5位成員，皆宣布將於明年1月起陸續入伍服役。

為了在暫別演藝圈前與粉絲 O.A.O. 好好道別，Ozone 宣布將舉辦2026「我愛你們」全台簽唱會，並推出全新周邊「珍藏證件照」，記錄下全員合體的最後帥氣模樣，作為入伍前的珍貴紀念。

佳辰自嘲像精靈、哲言剪短變乖 挑戰「吊嘎」福利大放送

為了這份入伍前的紀念禮，Ozone 一次嘗試了運動服、背心與迷彩時裝三種全新造型。平時鮮少穿背心「吊嘎」亮相的煥鈞，直呼露肩膀和手臂讓他很不自在；祖安則是為了拍出非傳統的證件照，在鏡頭前大膽搞怪裝可愛，笑稱：「覺得自己很荒謬，沒想到成效很好。」

佳辰也分享了過往拍證件照的糗事，曾因耳朵露不出來被攝影師在耳後墊衛生紙，自嘲看起來像個「精靈」。而哲言為了入伍預做準備，特別剪短頭髮想變乖一點，卻被團員虧不管怎麼剪都還是充滿「痞帥風」。

佳辰(後排左起)、哲言；煥鈞(中間左起)、祖安；子翔(前排左起)、文廷在入伍前與粉絲相約簽唱會見。索尼音樂提供

5人入伍求平安不受傷 佳辰、子翔有望成為新兵「同學」

面對即將到來的軍旅生涯，5位成員都抱持正面態度，希望能暫時放下高壓工作好好充電。祖安表示，盡早完成義務是為了能更快全員回歸；子翔與佳辰則透露兩人極大機率會一起入伍，期待能成為軍中同學。

負責留守演藝圈的文廷則感性表白，雖然明年將面臨「1個人」的挑戰，但他會帶著成員們的份一起努力，在演藝圈守護大家的位子，等待團員們平安健康歸來。

2026 Ozone「我愛你們」簽唱會

時間：2026/1/11，13:00

地點：統一時代百貨台北店2樓夢廣場

簽唱會僅簽Ozone「我愛你們」珍藏證件照「六人合體款」及「隱藏款」（個人款將不簽名）

l 簽唱會號碼牌將優先保留給予預購周邊商品O.A.O.

l 號碼牌發放方式為取貨時同時領取，數量有限，發完為止

l 詳細取貨時間方式將另行公告，請鎖定索尼音樂及Ozone官方社群



