Ozone寵粉舉辦聖誕派對 加碼宣布全單曲將上架

【緯來新聞網男團Ozone去年在高雄舉辦2場溫馨又趣味的聖誕派對，與粉絲O.A.O.開心互動，相隔一年後，他們宣布將在12月21日舉辦2025 Ozone「浪漫主意」聖誕派對，並推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。雖然9月Ozone才舉辦成軍三年的北中南三場FANCON，但他們保證演出內容和9月的FANCON不一樣，Ozone開心說：「真的非常期待也很興奮，可以再次在聖誕派對上和大家見面，期待創造更多幸福的回憶！」

廣告 廣告

Ozone哲言(左起)、佳辰、文廷、祖安、子翔、煥鈞聖誕節造型亮相。（圖／索尼音樂提供）

為了這次的聖誕聚會和全新單曲視覺，被封為「最適合純白色男團」的Ozone換上充滿浪漫初雪氛圍的銀白奇蹟造型，在銀色和白色的服飾襯托下，全員帥氣逼人，配合聖誕節歡樂、繽紛的氣氛，他們的身上纏上彩色的聖誕燈飾，6個人肩靠肩坐在一起，呈現出更加溫暖的浪漫主意氛圍。



想到聖誕節，6個人表示就會想到下浪漫的初雪，於是主動幫忙布置現場，打造屬於Ozone的雪白聖誕氛圍，相當投入。而在現場玩開的Ozone，還突發奇想用聖誕燈飾把6位成員都綁帶一起，象徵他們感情緊密相連，只是燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體聖誕樹哦！」



Ozone「浪漫主意」聖誕派對，12月21日在台北舉辦；全新單曲〈浪漫主意〉11月18日上架。

更多緯來新聞網報導

余祥銓女兒超萌抓周 余天被討紅包喊：我現在沒收入！

美女大胃王打敗木村拓哉節目 小慧吃爆台南宵夜再飛日參賽