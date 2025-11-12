Ozone年底辦趴 自虧人體耶誕樹

男團「Ozone」12日宣布將在12月21日舉辦「浪漫主意」耶誕派對，並推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。他們日前拍攝主視覺，主動幫忙布置現場，充滿耶誕氛圍，最後還突發奇想用耶誕燈飾把6位成員都綁在一起，象徵他們感情緊密相連。

6人用耶誕燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體耶誕樹。」

Ozone去年耶誕節跟粉絲一同歡慶，留下難忘回憶，9月舉辦成軍3年的北中南3場見面會，如今12月又將與粉絲近距離互動，他們承諾與9月的見面會演出內容不一樣，期待跟歌迷一起浪漫度過耶誕佳節，開心說：「非常期待也很興奮，可以再次在耶誕派對上和大家見面，期待創造更多幸福回憶。」