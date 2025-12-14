Ozone彩排爆意外！安心亞耶誕城辣翻天 網激喊「阿公站起來了」

【緯來新聞網】「2025 新北歡樂耶誕城」昨晚（13日）以「音浪狂潮」為主題舉行「巨星耶誕演唱會」，由陳漢典、曾子余、朵拉（謝雨芝）擔任主持人，表演嘉賓「Ozone」周子翔在彩排時不慎於台上摔倒；安心亞則身穿紅色貼身短裙火辣開唱；壓軸則由韋禮安扛下，掀起全場大合唱。

安心亞（中）演出辣到歌迷爽歪歪。（圖／TVBS提供）

Ozone昨下午彩排時，因氣候不佳，導致周子翔下摔倒，好在沒有受傷。連續4年受邀演出，他們表示今年心情與過往不同，黃文廷說：「前幾年會緊張到想哭，這次比較熟悉舞台，加上每一年粉絲都在台下支持，有他們在都很安心。」李哲言認為，總是無畏風雨支持他們的粉絲更加厲害，「身體應該比我們更強壯」。

陳漢典要主持還要下海演出。（圖／TVBS提供）

「麋先生」熱鬧夯歌〈壞蛋〉、〈嗜愛動物〉等曲；羅志祥師弟薛恩接著演出〈LEVEL UP〉、〈別離開〉；《原子少年2》冠軍團「F.F.O」登場時，台下粉絲尖叫聲更是熱鬧；李東軒深情歌唱〈其實我…〉，氣氛瞬間進入另一種氛圍。



看完一堆帥哥後，女神安心亞身著紅色貼身透視短裙，火辣演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等組曲，可甜可鹹完美展示性感又可愛的氣質，演出後有網友被辣暈留言，笑稱：「阿公都站起來了！」

Ozone相當有人氣。（圖／TVBS提供）

