Ozone新北耶誕「彩排爆意外」 成員交換禮物走心：有人口無遮攔

以《原子少年》出道的Ozone周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞、李哲言，今（13日）在2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，他們在上台表演前接受訪問，透露下午彩排時，周子翔因為下雨的關係，不慎在台上摔倒。

Ozone連續四年受邀演出，表示今年心情與過往不同，黃文廷說：「前幾年會緊張到想哭，這次比較熟悉舞台，加上每一年粉絲都在台下支持，有他們在都很安心」。李哲言也認為，總是無畏風雨支持他們的粉絲更加厲害，「身體應該比我們更強壯」。

出道後，Ozone耶誕節都在工作中度過，他們今年第一次應景的玩交換禮物，額度大約500到1000元。李哲言說，這次主題是搞笑、整人，過程中有人一度走心，「會有人不爽，說出一些口無遮攔的話，雖然這樣但還是希望可以讓大家感受到歡樂」。

他們這次跨年將於淡水、花蓮演出，2026年成員們也將陸續發行單曲。被問到有沒有賺錢？眾人笑說「當然有！」也表示會努力的向錢（前）看，朝買車、買房目標邁進。

