Ozone服兵役時間曝光 入伍前獻驚喜寵粉

Ozone昨（21日）在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，團員們以銀白奇蹟造型，搭配最潮流的裝飾耶誕鞋扣的洞洞鞋現身，為了帶給粉絲不同以往的內容，精心設計演唱環節，提供互動遊戲想法，更秀出派對限定私下醜照，笑翻全場粉絲。最後Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員將先後入伍服兵役，並會在入伍前於明年1月11日舉辦「2026 Ozone 我愛你們」簽唱會。

新歌〈浪漫主意〉的MV點擊突破140萬，Ozone非常感謝粉絲的支持，因此在耶誕派對上不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下不可能上傳社群的照片和影片，顏值擔當的佳辰五官擠在一起、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，成員們直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

在派對的尾聲，Ozone回到後台，忽然開始播團員特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，成員逐一獻「聲」，親口傳達對O.A.O.的感謝之意，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力。」這時Ozone的6位成員突然驚喜出現在後方觀眾席，演唱〈Purple Days〉，瞬間引爆全場粉絲情緒。

當Ozone回到舞台，粉絲依然興奮尖叫連連，Ozone再次表達對粉絲的感謝後，他們無預警公布除了確定免役的文廷，其他5位成員即將從明年一月起，會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」

