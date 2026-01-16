Ozone林佳辰《那些你不知道的我》哭喊「回來陪我」 歇斯底里嚇壞粉絲

影集《那些你不知道的我》30日首播，日前公開的前導預告，擔任特別主演的男團Ozone主唱林佳辰，討論度最高：「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然飾演反派嗎？一開始的變態樣到後面歇斯底里，短短幾個片段看得很過癮，起雞皮疙瘩」、「太感動，出道三年多一直在等他的戲劇作品，終於盼到了」。在16日曝光的終極預告中，林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」

Ozone林佳辰首部戲劇作品《那些你不知道的我》就挑戰反派角色（圖／樂波時代）

以當紅偶像遭受黑粉威脅，與刑事指控開啟整個故事的影集《那些你不知道的我》，終極預告中，傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣；他還在百忙中抽空為預告錄製懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」

傅孟柏飾演關鍵角色揭開劇中奇幻設定（圖／樂波時代）

導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的武器，可以讓人完全掌握想掌握的人，卻又在變身回來後，必須犧牲和他之間最重要的記憶、再也想不起來？

《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊，1月30日起在MyVideo 首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導