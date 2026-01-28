Ozone林佳辰哥哥是他！吳念軒拍動作戲掛彩…「舉不起來」急就醫

記者宋亭誼／台北報導

影集《那些你不知道的我》今（28）日舉行上線記者會，安竹間導演率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席，分享拍攝甘苦和秘辛。飾演刑警的吳念軒在劇中有不少動作追逐戲，雖然演得過癮，卻也因此不小心受傷。

吳念軒飾演刑警不慎受傷。（圖／記者趙于瑩攝影）

吳念軒與蔡昌憲的武打戲屬於劇情後段的重要橋段，因此被導演安排大場面的動作設計，卻在過程中不慎受傷，「刑警本來就會受點傷，再加上確實在那場戲有這樣的表現是很幫助那個時候的劇情展現」，不過吳念軒對受傷這件事看很開，認為為戲做點小犧牲很值得。

廣告 廣告

吳念軒右肩撕裂傷，一度舉不起來。（圖／記者趙于瑩攝影）

吳念軒回憶，當下拍完就覺得肩膀「怪怪的」，但他以為只是拉傷，並無特別在意，沒想到後來右手一度舉不起來。直到某次和朋友相約打羽毛球，用力揮拍後感到劇烈疼痛，他才驚覺不對勁，就醫檢查發現自己右肩韌帶撕裂。吳念軒坦言傷勢對生活影響不小，右手活動範圍受限，連開車都變得不方便，狀況直到前陣子才好轉。

吳念軒與男團Ozone成員林佳辰在劇中飾演一對兄弟，吳念軒私下陪對方排練很多次，也曝光林佳辰私下真面目，透露自己先前曾送林佳辰某部電影的票，沒想到對方竟然親自到他家拿，讓他感到十分親近，大讚林佳辰完全沒有架子。

（左起）項婕如、姜典、雷嘉汭出席《那些你不知道的我》上線記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

傅孟柏近年接連演出反派角色，這次在預告片中亦正亦邪的形象遊走在灰色地帶，他坦言自己享受其中，也認為反派角色相當好玩，「有更多的空間可以去塑造一個跟你想像中不一樣的樣子，不會被故事綁架。」姜典與雷嘉汭飾演性格截然不同的菜鳥實習生；項婕如看似飾演姜典的女友，導演安竹間卻暗示，她實則背負著不能說出口的秘密與壓力，只是內幕目前不能透露。《那些你不知道的我》1月30日將在 LINE TV 及 MyVideo 首播。

更多三立新聞網報導

邱偲琹大方放閃韓國歐巴！「街頭搭訕」成功脫單 羞喊：韓國男生很不錯

于朦朧翻版？本土男星赴中險被硬上 遭男高層灌醉帶回飯店

貴婦夢碎！梁佑南被叮嚀「不能太浮誇」卸名貴行頭改穿球鞋

85歲資深女星爆「痛毆經紀人」！本尊打破沉默發聲 喊冤反告警察

