Ozone林佳辰成女偶像狂粉 吳念軒揭兄弟情變調

《那些你不知道的我》吳念軒（左）飾演警探，對角色個性有共鳴。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）





懸疑奇幻影集《那些你不知道的我》，延伸自2021年網劇《愛的奧特萊斯》，全面升級故事尺度，從原本的情感糾葛，轉向更黑暗也更殘酷的「人心與真相」，傅孟柏飾演的前作神秘人物「Paul」再度回歸，本季加入雷嘉汭、吳念軒等新角色，三人接受台灣大哥大MyVideo專訪，被問到最印象深刻的對手戲，吳念軒毫不猶豫點名劇中飾演弟弟、首次挑戰戲劇的Ozone成員林佳辰：「很喜歡和佳辰的對手戲，他在演戲經驗上的『新鮮』常常帶來難以預期的火花。」

《那些你不知道的我》吳念軒（上）直誇最喜歡和劇中弟弟林佳辰（下）的對手戲。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

吳念軒在《那些你不知道的我》中飾演外表嚴肅的刑警「王奕行」，在追查女偶像Lucy遭威脅的過程中，發現三年前原本開朗的弟弟「王奕凱」（林佳辰 飾），竟也是Lucy狂粉之一，兩人曾經美好的兄弟情為何變調也將在劇中揭曉。吳念軒透露角色最有共鳴之處是他常常把自己放在最後，先顧別人的個性，但也相對是演技最挑戰的部分，「他不只是警察，更是一個被責任推著走的人，如何在無所畏懼的正義感之下，讓觀眾看到他內心的壓力與情感，是表演時最重要的拿捏。」

而雷嘉汭則在《那些你不知道的我》飾演外表冷靜、情緒很內斂的AI公司實習生「鄭恩雨」，她笑說雖然角色跟愛笑的她完全不一樣，但卻非常能理解恩雨「其實很在意別人，只是不太知道怎麼表達」的狀態。她與金鐘新人姜典在劇中同為AI公司實習生，有大量對手戲，首次合作讓她直呼好玩，「一個理性、一個感性，性格差很多，碰在一起就會自然產生一種微妙的張力。」

《那些你不知道的我》雷嘉汭挑戰外冷內熱的AI公司實習生。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏在《那些你不知道的我》首集便向姜典推銷神祕新產品「兩小時內可以換臉變成另一個人」，竟可以理解他人內心，而他也再度成為女偶像威脅事件中的關鍵人物。傅孟柏形容角色最大的挑戰在於「道德邊界」的拿捏，「他不是傳統的好人或壞人，而是一直在『幫助』與『操控』之間游移。」演出時必須讓觀眾一邊相信他、一邊又忍不住懷疑，「這個平衡真的很難。」他也預告，神秘角色Paul將帶著能「下載記憶」的技術，持續攪動整個故事。

《那些你不知道的我》傅孟柏以前作《愛的奧特萊斯》神秘角色「Paul」再度回歸續作。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《那些你不知道的我》講述當紅女偶像Lucy（邱偲琹 飾）收到威脅包裹，牽動了更多不願被揭開的過去。AI公司的兩名實習生左又禾（姜典 飾）與鄭恩雨（雷嘉汭 飾）被捲入這場調查，與警探王奕行（吳念軒 飾）一同追查真相。就在所有人試圖釐清事實時，一項能「百分之百理解他人內心」的神祕技術悄然出現，讓每個人以為藏得住的秘密，開始一一浮上檯面。《那些你不知道的我》每週五在台灣大哥大MyVideo跟播中。

《那些你不知道的我》是Ozone林佳辰首次戲劇處女作，演技備受好評。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



