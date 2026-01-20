Ozone林佳辰戲劇初體驗 溫暖獻唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉

男團Ozone成員林佳辰近期不只在戲劇《那些你不知道的我》獻出戲劇處女作，還演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉。他在投入演出後，才進錄音室錄製，因此很快進入歌曲的情緒，他分享：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

男團 Ozone 成員林佳辰近期在戲劇《那些你不知道的我》獻出戲劇處女作。（圖／樂波時代 提供）

歌曲〈都不難過了，好嗎？〉作詞人安竹間以及作曲人黃韻仁大讚林佳辰演唱非常真誠，為這首歌帶來了很深的情感層次，黃韻仁說：「佳辰在駕馭歌曲高音時的能力很好，提醒他在主歌演唱時，多放進一些對話感，不只是把每個字唱得完美，而是像在對你關心的粉絲或朋友說話，給予最溫暖的支持與安慰，佳辰做得很好。」

廣告 廣告

這也是林佳辰繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉後，再次以個人之姿獻唱影視歌曲。而他這次不只唱，還加入影集特別演出，他在劇中飾演一名選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，且疑似捲入女偶像威脅的事件中，整部戲時而傷心時而冷漠，演出角色令人心疼。

林佳辰繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉後，再次以個人之姿獻唱影視歌曲。（圖／索尼音樂 提供）

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快到抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，腦中浮現的多半是畫面，而不是唱法的技巧。錄音時安竹間導演特別到錄音室探班，他看到導演來很開心，表示導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」〈都不難過了，好嗎？〉已在1/20數位上架。

延伸閱讀

Ella槓上華研！爆砸錢買S.H.E版權遭駁斥 前師兄動力火車發聲了

動力火車尾牙狂接30場！尤秋興戒宵夜2天喊痛苦：目標瘦5公斤

員工尾牙把天后名字寫錯！A-Lin真實反應曝光 黃豪平神接梗逗樂全場