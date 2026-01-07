Ozone林佳辰拋偶包露詭譎神情 崩潰大吼「不要管我」

男團Ozone主唱林佳辰首度參與戲劇演出。（樂波時代提供）

收視冠軍網劇《愛的奧特萊斯》帶動創新戲劇模式的導演安竹間，全新影集作品《那些你不知道的我》，除了傅孟柏、姜典、項婕如等原班人馬，還加入雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人。首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」， 初生之犢備受導演激賞。

首支預告6日曝光，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」留下伏筆。

廣告 廣告

吳念軒帥氣警探登場，秀出精壯體格。（樂波時代提供）

傅孟柏再度使壞引起好奇。（樂波時代提供）

去年以《黑潮下的星空島嶼》入圍金鐘獎的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格。

故事描述兩位在AI 公司「 AIGOTIO」實習菜鳥，姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy 的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

更多中時新聞網報導

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻

去年建置量新低 光電連8年跳票

75％企業 願為AI人才加薪