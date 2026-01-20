Ozone林佳辰捲威脅事件！獻聲「黑暗人性中救贖」：被自己療癒

記者徐珮華／台北報導

男團「Ozone」成員林佳辰首次參與戲劇演出，參演熱門青春懸疑影集《那些你不知道的我》，並演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，成為懸疑影集裡人性黑暗的救贖。他在投入演出後，才進錄音室錄製歌曲，因此很快進入情緒，「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

林佳辰推出新歌〈都不難過了，好嗎？〉。（圖／索尼音樂提供）

林佳辰在劇中飾演一位封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，疑似捲入女偶像威脅事件，與由吳念軒飾演的警探有另一層深入關係。他以顛覆歌手的形象驚喜現身，在安竹間導演的引導下演技大爆發，時而傷心、時而冷漠，角色令人心疼。預告一出引發熱議，充滿爆發力的演出及各種表情包都成為討論焦點。

廣告 廣告

林佳辰顛覆形象，在《那些你不知道的我》演技大爆發。（圖／樂波時代提供）

林佳辰錄音時，朝著「對一個人說話」的方向演唱，腦中浮現的多半是畫面，而非唱法的技巧。錄音時，安竹間特別前往探班，林佳辰表示導演非常細心引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受演唱，最終聽到成品也被自己療癒到。他認為每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱、一邊又希望這份脆弱被看見，「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

林佳辰對於歌曲的詮釋，也獲得導演兼作詞人安竹間、作曲人兼製作人黃韻仁讚美，表示他的演唱非常真誠。黃韻仁說：「佳辰在駕馭歌曲高音時的能力很好，提醒他在主歌演唱時，多放進一些對話感，不只是把每個字唱得完美，而是像在對你關心的粉絲或朋友說話，給予最溫暖的支持與安慰，佳辰做得很好。」

更多三立新聞網報導

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

高爾宣不在身邊！芮德生二胎「她」親自陪產 全程實況轉播

Ella演唱會「保留S.H.E歌聲」！前東家華研發聲了：未取得授權或付費

獨家／女團成員誤當小三！抓包「關鍵證據」狠甩渣男 正宮反應曝光

