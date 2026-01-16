Ozone林佳辰撕心裂肺哭吼飆演技 傅孟柏神秘獻聲藏玄機
全新懸疑影集《那些你不知道的我》即將上線，主演傅孟柏在先前釋出的前導預告中再度使壞，引發網友熱烈討論。16日終極預告公開，首度參與戲劇演出的Ozone主唱林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼，展現亮眼演技。
在最新釋出的預告畫面，可以看見傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣，還在百忙中抽空為預告錄製懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」以及「如果你有兩小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶，這樣你就可以百分百的了解他。」他的配音為這部戲開啟奇幻、神秘、超現實的想像，也隱約透露他在劇中的角色。
傅孟柏去年在《回魂計》中和鍾欣凌有段扭曲的母子關係，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」
而繼先前前導預告播出後，在社群媒體threads上轉發立即破萬，擔任特別主演的男團Ozone主唱林佳辰討論度最高，粉絲們紛紛直呼：「竟然飾演反派嗎？一開始的變態樣到後面歇斯底里，短短幾個片段看得很過癮，起雞皮疙瘩」、「太感動，出道三年多一直在等他的戲劇作品，終於盼到了」。而他在預告中「不要管我」的怒吼還被製成各種梗圖和表情包。終極預告中，林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」
《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊，像是雷嘉汭原本和姜典同為到AI公司實習的菜鳥，卻在警察辦案過程中，意外被揭露她曾就讀發生霸凌事件的女校；而吳念軒飾演負責追查案件的刑警，卻和邱偲琹飾演的當紅偶像疑似曖昧。
《那些你不知道的我》為青春、偶像、情感設下結合奇幻、懸疑的提問，勾勒出一場關於真相與人性的試煉探索，演員陣容包括：傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹、蔡昌憲及林佳辰。1月30日起在LINE TV及 MyVideo首播。
