Ozone林佳辰首度挑戰戲劇 對「一個人」說話：被療癒到了

林佳辰為《那些你不知道的我》演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉。（圖／索尼音樂提供）

Ozone成員林佳辰演出青春懸疑影集《那些你不知道的我》，並演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，他在投入演出後，才進錄音室錄製這首歌曲，因此很快進入歌曲的情緒，他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」而他的詮釋也獲得導演兼作詞人安竹間以及作曲人兼製作人黃韻仁的讚美，表示他的演唱非常真誠，為這首歌帶來了很深的情感層次。

林佳辰在《那些你不知道的我》飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，也疑似捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。整部戲表現情感豐沛，時而傷心時而冷漠，演出角色令人心疼。而預告一出，網路上討論爆棚，從林佳辰充滿爆發力的演出，到他的各種表情包，都成為討論焦點。

廣告

林佳辰首度挑戰演戲。（圖／樂波時代提供）

〈都不難過了，好嗎？〉關注內心深處的創傷，但不是第一人稱的自我理解，而是來自身旁陪伴者的溫柔目光。林佳辰聽到歌曲時，覺得每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快到抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，腦中浮現的多半是畫面，而不是唱法的技巧。錄音時安竹間導演特別到錄音室探班，他看到導演來很開心，導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」

