【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】超人氣男團Ozone成員林佳辰首次參與戲劇演出，特別演出熱門青春懸疑影集《那些你不知道的我》，並以他聲音裡獨有的溫暖質地演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，在懸疑影集裡成為人性黑暗的救贖。他是投入演出後，才進錄音室錄製這首歌曲，因此他很快進入歌曲的情緒，他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」，而他的詮釋也獲得導演兼作詞人安竹間以及作曲人兼製作人黃韻仁的讚美，表示他的演唱非常真誠，為這首歌帶來了很深的情感層次，黃韻仁說：「佳辰在駕馭歌曲高音時的能力很好，提醒他在主歌演唱時，多放進一些對話感，不只是把每個字唱得完美，而是像在對你關心的粉絲或朋友說話，給予最溫暖的支持與安慰，佳辰做得很好。」得到製作人的認同，讓林佳辰非常開心。

Ozone成員林佳辰繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉後，再次以個人之姿演唱影視歌曲，為青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，且這次他不只唱，還加入影集特別演出，以顛覆歌手的陽光形象驚喜現身，在安竹間導演的引導下演技大爆發！他在《那些你不知道的我》劇中飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，也疑似捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。整部戲表現情感豐沛，時而傷心時而冷漠，演出角色令人心疼。而預告一出，網路上討論爆棚，從佳辰充滿爆發力的演出，到他的各種表情包，都成為討論焦點。

▲Ozone林佳辰首度演戲唱插曲，運用角色對一個人說話演唱。（索尼音樂提供）

林佳辰演唱的影集《那些你不知道的我》演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，由導演安竹間作詞，知名音樂人黃韻仁作曲、編曲和製作。作詞人安竹間導演表示，這首歌曲關注內心深處的創傷，但不是第一人稱的自我理解，而是來自身旁陪伴者的溫柔目光。作曲人黃韻仁擅長以吉他為主的曲風，以簡單的配器，傳達出不打擾的陪伴感。林佳辰聽到歌曲時，表示覺得每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」。

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快到抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，腦中浮現的多半是畫面，而不是唱法的技巧。錄音時安竹間導演特別到錄音室探班，他看到導演來很開心，表示導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」。