Ozone林佳辰首度演戲 獻唱插曲「竟被自己療癒了」

Ozone成員林佳辰演唱戲劇插曲。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone成員林佳辰首次參與戲劇演出，在懸疑影集《那些你不知道的我》尬一角，並演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，他是投入演出後，才進錄音室錄製這首歌曲，因此他很快進入歌曲的情緒，他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

林佳辰在劇中飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，沒想到捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。整部戲表現情感豐沛，時而傷心、時而冷漠，令人心疼。

林佳辰聽到歌曲時表示，每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

林佳辰在《那些你不知道的我》尬一角。（圖／樂波時代提供）

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快就抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，腦中浮現的多半是畫面，而不是唱法的技巧。錄音時安竹間導演特別到錄音室探班，林佳辰看到導演來很開心，表示導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導