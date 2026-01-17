Ozone林佳辰「不要管我！」表情包瘋傳 粉絲全嚇壞

林佳辰表演令歌迷心疼表情包瘋傳。（圖／樂波時代提供）





曾執導億萬票房電影《追婚日記》的導演安竹間，結合奇幻設定與懸疑推理的全新影集作品《那些你不知道的我》30日將在LINE TV及MyVideo首播。主演的傅孟柏繼前導預告引發網友「還能比上次更壞嗎」的熱烈討論後，在最新釋出的終極預告中，又以「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了」引起粉絲熱議。

傅孟柏在劇中奇幻設定角色關鍵。（圖／樂波時代提供）

以當紅偶像遭受黑粉威脅與刑事指控開啟整個故事的影集《那些你不知道的我》終極預告16日曝光，畫面可見傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣；他還在百忙中抽空為預告錄製懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」以及「如果你有兩小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶，這樣你就可以百分百的了解他⋯⋯」

傅孟柏的配音，為這部戲開啟奇幻、神秘、超現實的想像，也隱約透露他在劇中的角色；去年他在《回魂計》中和鍾欣凌有段扭曲的母子關係，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」

傅孟柏劇中站在天台高樓邊緣。（圖／樂波時代提供）

導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的武器，可以讓人完全掌握想掌握的人，卻又在變身回來後，必須犧牲和他之間最重要的記憶、再也想不起來？

《那些你不知道的我》前導預告播出後，在社群媒體threads上轉發立即破萬，擔任特別主演的超人氣偶像男團Ozone主唱林佳辰討論度最高：「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然飾演反派嗎？一開始的變態樣到後面歇斯底里，短短幾個片段看得很過癮，起雞皮疙瘩」、「太感動，出道三年多一直在等他的戲劇作品，終於盼到了」。而他在預告中「不要管我」的怒吼還被製成各種梗圖和表情包。終極預告中，林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」

粉絲喜愛林佳辰劇中自然的笑容。（圖／樂波時代提供）

《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊；例如：雷嘉汭原本和姜典同為到AI公司實習的菜鳥，卻在警察辦案過程中，意外被揭露她曾就讀發生霸凌事件的女校；吳念軒飾演負責追查案件的刑警，卻和邱偲琹飾演的當紅偶像疑似曖昧⋯⋯金鐘最佳新人姜典在展深刻演技，淚訴「我怕我再也想不起來愛的感覺是什麼」，8位金鐘、金馬、北影得獎與入圍者同台飆戲，張力破表。

「有時候最想傷害你的人，反而是那些曾經熱愛你的粉絲」、「到底該相信誰？你到底看到了什麼」，開播倒數的《那些你不知道的我》為青春、偶像、情感設下結合奇幻、懸疑的提問，勾勒出一場關於真相與人性的試煉探索，演員陣容包括：傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、、邱偲琹、蔡昌憲、林佳辰，感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，金曲歌后彭佳慧演唱同名主題曲〈那些你不知道的我〉。



