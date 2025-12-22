Ozone無預警宣布「5成員明年陸續入伍」 最後合體時間曝光

男團Ozone在聖誕節前夕，於21日舉辦「浪漫主意」耶誕派對，不僅帶來精采演出，也和全場粉絲近距離互動。不過在活動尾聲，Ozone無預警宣布，成員們明年開始將陸續入伍服兵役，並公布近期最後一次全員合體的時間點，令台下O.A.O.們（粉絲名）相當不捨。

男團Ozone在聖誕節前夕，於21日舉辦「浪漫主意」耶誕派對。（圖／friDay影音 提供）

事實上，今年上半年網路上就開始傳出，Ozone部分成員將在不久後陸續入伍，讓不少粉絲相當擔憂會影響接下來的活動，當時Ozone所屬公司索尼音樂僅表示，「服兵役的部份，會遵守規定，該去當兵的時候就會就去，目前還沒有。」

而在昨日的耶誕派對上，Ozone在活動尾聲，親自向全場粉絲宣布，除了確定免役的文廷，其他5位成員即將從明年1月起，陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」讓台下粉絲們相當不捨。

Ozone無預警宣布，成員們將在明年陸續入伍。（圖／索尼音樂 提供）

不過Ozone也宣布，在成員們開始服兵役之前，會在明年1月11日舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，好好與粉絲們再次相聚，好好說聲「再見」，一起留下最珍貴的陪伴時光，粉絲們也不捨向偶像們喊話：「等你們回來！」

而Ozone在活動上，為了感謝粉絲們一路來的支持，不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下不可能上傳社群的照片和影片，就見顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，逗樂粉絲們。

Ozone在活動上，為了感謝粉絲們一路來的支持，不惜犧牲帥氣形象，逗樂全場。（圖／索尼音樂 提供）

寵粉的他們也特別帶來新歌〈浪漫主意〉演出，以及溫馨演唱耶誕單曲〈十二月的天〉、情歌〈愛準備要醒過來〉等歌曲。在派對的尾聲，Ozone回到後台，忽然開始播放Ozone特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，成員逐一獻「聲」，親口傳達對粉絲們的感謝之意，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力。」台下歌迷聽到此時，已忍不住感動落淚，這時6位成員突然驚喜出現在後方觀眾席，演唱〈Purple Days〉，瞬間引爆全場粉絲情緒，也再掀起派對上一波高潮。

