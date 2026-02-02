Ozone煥鈞服完12天兵役 三成員接力入伍粉絲擠爆車站送別

男團Ozone煥鈞已在日前完成12天的役期退伍，重新投入工作中；子翔、佳辰、哲言則陸續在上月底入伍，將服四個月兵役，目前在軍中適應中，也回報都很健康平安，請大家放心，會在這段期間沉澱和充電，以更好的面貌回歸。

煥鈞已服完12天役期。（圖／索尼音樂提供）

為了不讓粉絲感受到「軍白期」，成員們在入伍前完成各類拍攝和通告訪問，幾乎都工作到入伍前一天，哲言甚至忙到在通告空檔剃頭。雖然成員希望可以低調入伍，但仍有大批粉絲在板橋車站守候子翔，佳辰集合的鶯歌火車站更是被人群塞爆。

海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，他表示初報到的前幾天都在進行鍜鍊，他對此樂在其中，「會更man的回來！」晚了幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」預計四個月後粉絲就能看到Ozone全員合體。

子翔已於上月底入伍。（圖／索尼音樂提供）

哲言為海軍陸戰隊。（圖／索尼音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導