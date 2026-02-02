Ozone煥鈞率先退伍 哲言發誓變更Man

男團Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰已屆兵役年齡，4人於1月底陸續入伍。工作滿檔的他們幾乎都工作到入伍前一天，哲言更是在兩個通告空檔才趕緊「剃頭」趕赴軍營。

其中煥鈞已在日前完成12天補充兵服役，重新投入工作；哲言、子翔和佳辰則需完成4個月兵役，目前正努力適應軍中生活，並透過經紀公司向大家報平安，表示一切健康、適應良好，請粉絲放心。

為了不讓粉絲感受到「軍白期」，Ozone成員在入伍前已提前完成各類素材拍攝與通告訪問。「前輩」煥鈞也大方分享軍中生活的小撇步，提醒成員注意事項。他笑稱自己平時愛挑食，在營中竟然什麼都吃，意外治好了「挑食」的毛病。

而身為海軍陸戰隊的哲言已先一步入伍，誓言將「更Man地回來」；子翔與佳辰則感性表示：「我們是大學同學、同團出道，現在連當兵也同梯，真的很有緣。」