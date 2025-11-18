Ozone腦洞大開浪漫噴發 佳辰語出驚人：想跟愛人淋雨

Ozone親自參與〈浪漫主意〉歌詞創作。（圖／索尼音樂提供）

Ozone即將舉辦「浪漫主意」耶誕派對，並推出單曲〈浪漫主意〉，團員們雖然行程繁忙，依然親自參與詞曲創作，以「因為愛而產生的超能力，因此變成平民英雄」的概念為主題。在錄音時團員們團魂大爆發，提出非常多的點子讓歌曲更動人，並互相聽和幫忙調整各自的唱法，最後甚至又笑又鬧地一起環繞著麥克風錄音，在最歡樂的狀態下完成這首歌。

〈浪漫主意〉的誕生緣自於一次Ozone為了演出定裝後的聊天，突然開啟「如果我有超能力，會想要什麼能力」的話題，團員們開始腦洞大開、比手畫腳展現自己的超能力，聊到最後，他們表示：「其實這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』，無論是什麼形式的愛，只要充滿想像力與行動力，就會變成最棒的超能力！」因此這首歌詞是Ozone共同以「超能力」為主題發想創作，想像自己不是超人但是想當最愛的人的英雄，他們說：「即使用看起來有點蠢、有點傻的方式，就只是想守護對方的好！」

Ozone各自分享認為最浪漫的事情。（圖／索尼音樂提供）

在創作過程中，Ozone聊起自己的「浪漫主意」，祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事；文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言則認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界，而佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨！覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動！」

為了〈浪漫主意〉的錄音，Ozone提出了各種點子，想將各種怪聲音加入歌曲裡，有低吼的、喃喃自語的、開心的、歡笑的，希望大家聽歌時能歌到各種聲音的彩蛋。最後製作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放三次，讓6人笑到東倒西歪，甚至最後佳辰只能閉著眼睛唱，他忍不住笑說：「我只要看到別人的臉就會很想笑！」

