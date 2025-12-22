Ozone要暫別了！全員不閃兵明年進軍營 除了他免役

【緯來新聞網】「Ozone」第二年與粉絲「O.A.O.」共度耶誕，昨（21日）在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」派對，無預警宣布除了確定免役的文廷外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將於明年先後入伍服役，因此在成員入伍前，將於明年1月11日舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲暫別前的相聚。

Ozone與粉絲過耶誕節，子翔（左起）、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷。（圖／索尼音樂提供）

Ozone非常感謝粉絲的支持，為了給粉絲最有趣的內容，不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下「不可能上傳社群的照片和影片」，顏值擔當的佳辰五官擠在一起、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍、戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，現場笑聲不斷。



再次表達對粉絲的感謝後，他們無預警公布明年一月起會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任」。



台下的粉絲瞬間紅了眼框、哭成一片淚海，Ozone宣布將在成員開始服兵役之前，可以好好與O.A.O.再次相聚、好好說聲「再見」，一起留下最珍貴的陪伴時光。「這可能會是近期內，我們6個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家」。

