Ozone近期最後一次合體 O.A.O.哭成一片淚海

Ozone第二年與O.A.O.共度耶誕，在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對。（索尼音樂提供）

超人氣第一男團Ozone第二年與O.A.O.共度耶誕，日前在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，門票開賣旋即秒殺，展現Ozone超高人氣。Ozone成員以銀白奇蹟造型，搭配最潮流的裝飾耶誕鞋扣的Crocs洞洞鞋現身，讓粉絲從派對的第一刻就尖叫不止。Ozone為了帶給粉絲不同以往的內容，精心設計演唱環節，提供互動遊戲想法，更秀出派對限定私下醜照，與在場的O.A.O.分享，笑翻全場。

除了新歌〈浪漫主意〉的唱跳舞台帥翻粉絲，更在演唱〈Purple Days〉時，驚喜現身觀眾席，在粉絲身邊演唱，嗨翻全場。在派對尾聲，Ozone悄悄送上「逆應援」影片，透過影片真摯傳達對一路支持他們粉絲的感謝，粉絲都感動落淚。

在此時，Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役，也因此在成員入伍之前，將於明年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲再度相聚，Ozone表示：「這可能會是近期內，我們6個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家。」讓滿場的O.A.O.更是淚流不止。

Ozone新歌〈浪漫主意〉的MV點擊突破140萬，前一首單曲〈沒去過的地方〉在Spotify的點擊也即將突破百萬，交出漂亮的成績單，Ozone非常感謝粉絲的支持，因此在耶誕派對上，為了給粉絲最有趣的內容，不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下不可能上傳社群的照片和影片，就見顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，讓成員和O.A.O.笑到樂到不可支，Ozone更是直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

Ozone當天無預警公布除了確定免役的文廷，其他5位成員即將從明年1月起，會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」台下的O.A.O.瞬間紅了眼框，哭成一片淚海，而Ozone也宣布將在成員開始服兵役之前，於明年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，可以好好與O.A.O.們再次相聚，好好說聲「再見」，一起留下最珍貴的陪伴時光，O.A.O.在淚水表示：「等你們回來！」

12月的城市被耶誕燈火染上浪漫光暈，Ozone也在這個充滿儀式感的季節推出全新單曲〈浪漫主意〉，用銀白奇蹟造型與滿滿冬日能量陪粉絲迎接年度最閃亮的時刻；他們以清新形象與正向魅力成為Gen Z心目中的冬季最愛，而Crocs也選在這個最適合交換禮物與暖心陪伴的時節宣布合作，主打「自在穿、敢亮相」的精神讓節慶氛圍再升級。2款鞋履已在Ozone MV中搶先曝光，乾淨俐落的造型與冬季色調完美契合，成員更將於粉絲見面會親自著用，讓粉絲能在耶誕週正式來臨前，一秒捕捉偶像同款的暖冬穿搭靈感。

解鎖Crocs冬季限定「柔和暖男魅力」，和 Ozone一起穿上本命同款。（Crocs提供）

Unfurgettable Clog 則是一雙天生屬於冬天與耶誕節的鞋，蓬鬆毛絨外型彷彿剛從北歐雪國走出來，視覺上像一顆奶油棉花糖，讓人一看就有節慶療癒感；踩進柔軟暖絨內裏就像被耶誕毯子包住，暖度瞬間提升，同時保留Crocs輕量特性，不厚重、不累腳，走在耶誕市集、跨年街頭或冬夜派對都超適合。除了Ozone演繹的配色外，Unfurgettable Clog亦提供多款冬季色系選擇，搭配大衣、毛衣、圍巾就能輕鬆穿出節日專屬的溫暖氣質，也呼應Ozone在冬季造型中展現的柔和暖男魅力。

