Ozone錄音團魂爆發環繞麥克風文廷放槍 浪漫主意耶誕派對11/30搶票

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】超人氣男團今年冬天送給所有粉絲最溫暖的禮物–全新單曲〈浪漫主意〉，以及舉辦2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對，日前消息一公布，立刻在網路上引爆話題，粉絲期待度破表！即使Ozone行程忙錄，依然親自參與〈浪漫主意〉的歌詞創作，以「因為愛而產生的超能力，因此變成平民英雄」的概念為主題，Ozone天馬行空的描繪出各自想要的超能力，提出各式各樣的浪漫主意，最後這些idea都被放進歌詞中，創作出一首專屬Ozone的浪漫歌曲。而這首歌再次與打造〈沒去過的地方〉的新製作人Ditton（滴燙）合作，在錄音時，團魂大爆發，6人都提出非常多的點子讓歌曲更動人，並互相聽和幫忙調整各自的唱法，最後甚至6個人又笑又鬧地一起環繞著麥克風錄音，在最歡樂的狀態完成這首〈浪漫主意〉；2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對 11/30 KKTIX正式售票 浪漫周邊商品11/21開始預購。

〈浪漫主意〉的誕生緣自於一次Ozone為了演出定裝後的聊天，突然開啟「如果我有超能力，會想要什麼能力？」的話題，團員們開始腦洞大開、比手畫腳展現自己的超能力，聊到最後，他們表示：「其實這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』，無論是什麼形式的愛，只要充滿想像力與行動力，就會變成最棒的超能力！」，因此這首歌詞是Ozone共同以「超能力」為主題發想創作，想像自己不是超人但是想當最愛的人的英雄，他們說：「即使用看起來有點蠢、有點傻的方式，就只是想守護對方的好！」，這首充滿超能力之歌的歌名最後定為〈浪漫主意〉是希望這種超能力，其實就是每個人心中最浪漫的想法與創意，將「浪漫主義」變「浪漫主意」就是平凡日常的起心動念，只要發揮想像力和行動力就能達成「愛的奇蹟」！

在創作過程中，Ozone聊起自己的「浪漫主意」，祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事；文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言則認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界，而佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨！覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動！」。

▲Ozone子翔(左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷（索尼音樂提供）

為了〈浪漫主意〉的錄音，Ozone全心投入，配合製作人Ditton希望大家呈現冷中帶暖的感覺，大家提出了各種點子，想將各種怪聲音加入歌曲裡，有低吼的、喃喃自語的、開心的、歡笑的，希望大家聽歌時能歌到各種聲音的彩蛋。最後製作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」，但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放三次，讓6人笑到東倒西歪，甚至最後佳辰只能閉著眼睛唱，他忍不住笑說：「我只要看到別人的臉就會很想笑！」，合音的成品出來後，發現原來大家的聲音可以結合出這麼好的效果，都開心說：「這是一首在歡笑聲中完成的作品，大家唱歌都變強了！果然音樂與愛就是最棒的超能力！」。

此外，Ozone正積極準備2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對的內容，表示能在送走2025年前，再次和O.A.O.相聚，真的滿心期待，也在今日釋出售票資訊，這次是Ozone首次在台北的Legacy TERA舉辦粉絲活動，於11/30在KKTIX開始售票；Ozone同步公布耶誕派對將推出全新浪漫周邊商品，包括從未曝光過的小卡包、最值得陪伴一整年的桌曆、放滿Ozone心意的卡片和首度推出的Ozone專屬胸針，將於11/21起開始預購。

2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對

活動日期：2025.12.21

活動時間(入場時間/開演時間)：入場15:00 演出16:30

活動地點：Legacy TERA

售票時間：2025.11.30 SUN 12:00

購票注意事項： 全區實名制。