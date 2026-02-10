Ozone除夕崩壞零偶包！動物叫聲飆歌 黑歷史照曝光

20260210新春特別節目《新年歡樂星～星光馬拉SONG》邀請藝人開心分享。POP Radio提供

農曆春節九天連假即將來臨，POP Radio從16日除夕起至22日初六，推出新春特別節目《新年歡樂星～星光馬拉SONG》，由魏如昀、丹尼、Emily、哲緯、Candy、Polar、Eva輪番上陣，攜手Ozone、周蕙、Mavis瑪菲司、李拾壹、JOYCE就以斯、黃挺瑋、理想混蛋、FEniX等超強卡司接力陪伴。

過年伴手禮清單笑料不斷

除夕夜最熱鬧！魏如昀連續三年坐鎮守歲，找來Ozone同歡，雖然成員煥鈞入伍缺席，團員仍貼心帶著他的照片「合體團圓」。現場更分組PK玩遊戲，五人為求勝出徹底拋開偶包，竟用「動物叫聲唱歌」，笑到全場失控。輸家還得接受懲罰、拍攝復古「無名小站風格照」，黑歷史畫面預告曝光，粉絲直呼必追！

初一周蕙驚喜變身選秀評審，和丹尼大聊攻蛋心情，還現場傳授「美聲秘訣」示範唱功；初二Emily攜手「電商女王」Mavis瑪菲司挑戰過年送禮難題，面對愛炫富親戚、淺眠長輩，各種神級伴手禮清單笑料不斷、實用度爆表。初三則上演創作人大亂鬥，香港音樂才子李拾壹對上JOYCE就以斯，即興用「我再ven一次」、「buy good便當」等流行語寫歌，李拾壹台語硬唱笑喊：「根本不知道自己在唱什麼！」笑翻錄音室。

新春特別節目《新年歡樂星～星光馬拉SONG》邀請藝人開心分享。POP Radio提供

示範「尷尬對話求生術」

年初四黃挺瑋分享馬年新目標，竟許願挑戰吊鋼絲、拍仙俠片，還親手畫賀卡送粉絲；初五理想混蛋大秀高EQ示範「尷尬對話求生術」，再加碼用團名寫藏頭詩、鬆口新專輯進度，寵粉誠意滿滿；初六FEniX終於放假補眠，卻把主唱Max當場爆料大會主角，被虧像小學生又愛失聯，急忙澄清畫面超失控。

此外，POP Radio也祭出期間限定好運活動，初一到初三打開官方APP玩「拉霸開運．好運加馬」，就有機會把發財金與多項好禮帶回家，陪伴聽眾新年一路旺到開工。

