Ozone高山露營 佳辰開車證明駕照非「雞腿換的」

Ozone新歌〈浪漫主意〉MV在與世隔絕的高山露營場地進行拍攝工作。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone全新單曲〈浪漫主意〉推出後橫掃數位音樂平台，成績亮眼。27日晚間，Ozone無預警直播預告新歌MV即將上線，讓粉絲（O.A.O.）們期待度破表。新歌MV充滿生活化元素，成員們互相以手機捕捉彼此的互動與自拍，創作出別具意義的畫面。

MV導演將Ozone帶到一個與世隔絕的高山露營場地進行拍攝，呼應歌詞中「I’m not a hero」卻因愛成為超能力的浪漫主意。拍攝現場佳辰在導演安排下駕馭露營車，緊張地說：「好像在開越野車！」而負責紀錄拍攝的 文廷 也相當緊繃，直到導演稱讚兩人表現完美，佳辰才打趣表示：「證明我的駕照不是雞腿換的！」

佳辰（後排左起）、煥鈞、哲言；祖安（前排左起）、文廷、子翔。（圖／索尼音樂提供）

成員們還被賦予任務，將露營場佈置成充滿耶誕氣氛的場景。常露營的哲言和煥鈞興奮地表示要約家人再來；文廷則喜歡露營時夜裡聽歌看星星的浪漫。愛烤肉的 佳辰 甚至自稱是「烤肉流派」研究家。最爆笑的是，祖安分享曾因帳篷沒關好而遭滿滿蚊蟲「突襲」的狼狽經驗。

此外，Ozone與粉絲相聚的 2025 Ozone《浪漫主意》耶誕派對，門票將於11月30日中午12點正式開賣。成員們表示，與O.A.O.一起過耶誕節就是他們的浪漫主意，希望能一起度過美好、充滿能量的年末。

