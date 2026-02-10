Ozone黃文廷上吐下瀉嚇壞粉絲 抱病上陣腸胃炎照跳新歌

【緯來新聞網】男團 Ozone 的武術擔當黃文廷，發行個人全新單曲〈黏踢踢〉，日前作客「OH YA DJ」 木木節目暢談新歌，黃文廷卻因腸胃炎身體不適，一整天通告下來身體撐不住，在節目直播前上吐下瀉，卻還是敬業抱病上陣，讓粉絲直呼心疼，紛紛留言：「早日康復！」黃文廷滿懷歉意跟粉絲說沒有照顧好自己身體，也跟聽眾們說，若扛不住會消失一下再回來，木木幽默表示，「我們會接住的！現場垃圾桶有準備好！」節目中兩人進行舞蹈挑戰拍攝，反覆跳了好幾次，文廷在鏡頭前完全看不出來任何不舒服，非常專業。

Ozone 黃文廷發行個人全新單曲〈黏踢踢〉，作客「OH YA DJ」 木木節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

聊到新歌〈黏踢踢〉，木木好奇黃文廷本人也是「黏踢踢」類型嗎？文廷表示，在身體狀態不好時，會希望有個人陪在他身邊；但工作時，他會很專注在演出上，希望有各自的空間跟時間，就不會那麼黏了。木木笑問，那Ozone裡面最黏踢踢的是哪位成員？文廷提到是子翔，子翔心思細膩且敏銳，都會察覺到他的不開心，子翔知道後也會跟著不開心，是很有共感的人。接著子翔就會關心他，兩個人一起討論原因，就很像好朋友一起罵著很討厭的人，一同宣洩情緒吐苦水，這樣同甘共苦的狀態，讓他感覺是很幸福的「黏踢踢」。

黃文廷在節目直播前上吐下瀉，卻還是敬業抱病上陣。（圖／Hit Fm聯播網提供）

木木也選了一首歌要送給文廷，是來自理想混蛋的〈頑強〉，木木覺得頑固跟好強很符合文廷的樣子，無論是台上或是私下的他，但這樣頑強的他，追夢過程中是否也付出了一些代價？文廷說，他大學開始當練習生受訓並參加選秀節目，為了訓練跟演出，都在專長班學習特技翻滾跟武術，下課後仍不回家，繼續找老師上課，去精進自己需要的課程，週末放假也到公司進行練習生培訓，週一到週日都在練習個人才藝，所以大學四年跟同學沒有什麼交集，連跟家人相處時間也很少。



文廷坦言，那些時間很抱歉沒有好好陪家人，但現在他可以跟家人分享自己的成績，努力演出帶來好作品，用這份心盡孝道讓父母感到驕傲，雖然念書過程沒有太多朋友，出道至今也認識了很多朋友，很開心跟大家打成一片，並為各自夢想應援加油，他不後悔當初的選擇，也認為自己的努力沒有白費。



木木感性問到，那文廷有為自己感到驕傲嗎？文廷當下忍不住落淚，他哽咽表示：「我覺得我沒有愧對我自己，期許能一直往我想要成為的樣子前進。」他在追逐夢想的路上，希望這段旅程的奮鬥過程，都能成為歌迷的榜樣。文廷說，有個人也跟你們一樣努力奔跑著，從武術科班出身的人，只要努力也可以轉戰跑道成為偶像；如果正在懷疑自己的人，能因為他的經歷有所觸動，他會感到很欣慰，「如果我可以，相信你們也可以，大家一起變好，這是一個最美好的循環。」

