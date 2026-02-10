Ozone黃文廷抱病上陣 突淚崩認「對自己太苛刻」

黃文廷推出單曲〈黏踢踢〉。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Ozone黃文廷推出單曲〈黏踢踢〉，日前作客木木的節目暢談新歌，卻因腸胃炎身體不適，一整天通告下來身體撐不住，在直播前上吐下瀉，他滿懷歉意跟粉絲說沒有照顧好自己身體，並說「若扛不住會消失一下再回來」，木木則幽默表示：「我們會接住的！現場垃圾桶有準備好！」

聊到新歌〈黏踢踢〉，木木好奇黃文廷本人也是「黏踢踢」類型嗎？他表示在身體狀態不好時，會希望有個人陪在他身邊，但工作時會很專注在演出上，希望有各自的空間跟時間，就不會那麼黏了。至於Ozone裡面最黏踢踢的是哪位成員？文廷認為是子翔，因為子翔心思細膩且敏銳，會察覺到他的不開心，子翔知道後也會跟著不開心，是很有共感的人，這樣同甘共苦的狀態，讓他感覺是很幸福的「黏踢踢」。

黃文廷抱病接受木木的訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

問及追夢過程中是否有付出一些代價？黃文廷坦言很抱歉沒有好好陪家人，接著被問到有為自己感到驕傲嗎？他忍不住落淚，哽咽表示：「我覺得我沒有愧對我自己，期許能一直往我想要成為的樣子前進。」他感概自己都在檢討工作上的缺失，放大了不好的地方，但卻沒有關心生活中的自己好不好，似乎對自己太苛刻了一點。

電台直播後黃文廷隨即赴醫院看診，好好休息了兩天，8日寒流來襲，黃文廷在信義區進行「黏踢踢舞蹈快閃」，仍吸引超過200名粉絲不畏低溫，加入合跳黏踢踢舞的行列。快閃當天，在體感溫度僅個位數的情況下，他換上帥氣粉紅色短袖造型服，看起來精神奕奕，他表示身體已恢復八成，要粉絲們放心。

