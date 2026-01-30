Ozone黃文廷挑戰個人單曲 團員做這事超暖心

Ozone黃文廷推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉。（圖／索尼音樂提供）

Ozone黃文廷推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，以甜蜜戀愛為主題，甜度全面升級，卻依然保有俐落帥氣的節奏輪廓，他全心投入這次作品的製作，不僅親自參與詞曲創作，也深度參與舞蹈設計，從音樂到肢體表現都緊扣歌曲概念。舞蹈中除了可愛又具記憶點的「T」字手勢，更加入側翻、空中迴旋踢等高難度動作，在速度、力量與節奏控制之間取得巧妙平衡。

這次錄音黃文廷難得自己一個人進錄音室，他過去和成員一起錄音時，習慣全程看著團員們錄音，「因為每個人聲音特色不一樣，所以我能學習每個人不同的優點，這次個人歌曲錄製時，也想像到每個人的影子，把之前團體中學到的東西都結合起來，是很棒的經驗。」他也表示過去可能錄音時只專注在自己的段落上，這次自己唱一整首，有起承轉合、有推進感，需要去練習和呈現，在事前也花了一番功夫練習，以最貼近自身狀態的方式，唱跳出專屬於他的戀愛舞曲。

MV 拍攝當天，黃文廷維持一貫可愛、略顯呆萌的形象，為了挑戰踢開水瓶瓶蓋而不斷嘗試，踢個不停，畫面逗趣又真實。拍攝過程中，成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷笑容停不下來，也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」

黃文廷拍攝MV，團員們暖心探班。（圖／索尼音樂提供）

