Ozone黃文廷淚崩！「認對自己太苛刻」 仍抱病上陣直播

黃文廷發行個人全新單曲〈黏踢踢〉。（圖／Hit Fm聯播網提供）





男團Ozone的武術擔當黃文廷推出個人全新單曲〈黏踢踢〉，不僅親自參與詞曲創作，更深度投入編舞設計，將多年累積的舞台能量全面釋放，展現甜蜜又帶點俏皮的嶄新面貌。日前他作客電台節目「OH YA DJ」宣傳新作，卻因腸胃炎一度上吐下瀉，身體不適仍敬業登場，讓粉絲心疼直呼：「文廷要快點好起來！」

黃文廷（右）作客「OH YA DJ」 木木節目暢談新歌。（圖／Hit Fm聯播網提供）

黃文廷（右）作客「OH YA DJ」 木木節目暢談新歌。（圖／Hit Fm聯播網提供）

節目中黃文廷向粉絲致歉「沒有照顧好身體」，更笑說若撐不住會暫時消失一下；主持人木木則貼心安撫氣氛，表示「現場垃圾桶準備好了！」讓現場笑聲不斷。儘管身體不適，他仍與木木完成舞蹈挑戰，反覆拍攝毫無倦容，展現高度專業。

廣告 廣告

超人氣冠軍男團 Ozone 的武術擔當黃文廷，發行個人全新單曲〈黏踢踢〉。（圖／Hit Fm聯播網提供）

超人氣冠軍男團 Ozone 的武術擔當黃文廷，發行個人全新單曲〈黏踢踢〉。（圖／Hit Fm聯播網提供）

談到新歌主題，黃文廷分享自己只有在生病或狀態不佳時會特別「黏」，工作時則更需要專注與空間。被問到團內最「黏踢踢」的成員，他笑稱是子翔，形容對方細膩又共感，兩人常以「一起吐苦水」方式互相陪伴。

黃文廷（右）腸胃炎上吐下瀉仍抱病上電台節目，與好友「OH YA DJ」 木木大談心裡話。（圖／Hit Fm聯播網提供）

黃文廷（右）腸胃炎上吐下瀉仍抱病上電台節目，與好友「OH YA DJ」 木木大談心裡話。（圖／Hit Fm聯播網提供）

木木與黃文廷相識六年，她提到文廷曾受完美主義困擾，問他如今態度是否轉變？文廷坦言仍希望在觀眾面前保持最好的狀態，但也逐漸學會接受不完美，「太完美像機器人，反而沒有溫度。」他相信這些不完美讓自己更立體、更有人味。

節目後段談及出道歷程，文廷回憶從大學起便全心投入訓練，長期犧牲與家人朋友相處的時間，只為提升舞台實力。當木木問他是否為自己感到驕傲時，他不禁落淚：「我覺得我沒有愧對自己，希望能一直朝著想成為的樣子前進。」他也鼓勵粉絲：「如果我能做到，你們也一定可以。」

黃文廷在電台錄影後即赴醫院治療，休息兩日便重新恢復活力。8日寒流來襲，他仍在信義區舉行〈黏踢踢〉舞蹈快閃，吸引超過 200 位粉絲低溫應援。他穿上粉色短袖造型精神奕奕，自曝已恢復八成體力，並透露未來期待推出更多活動與粉絲「一起黏踢踢」。現場他更因跳錯舞被粉絲集體逗趣「氣噗噗」，互動溫馨有趣，為新歌宣傳掀起甜蜜高潮。



【更多東森娛樂報導】

●預知死期將至? 重金屬教父要老婆「抱抱我」後離世

●快訊／鄧紫棋加場了！連唱4天寵粉 售票資訊一次看

●搖滾傳奇落幕！「3 Doors Down」主唱病逝 享年47歲

