Ozone黃文廷甜度升級！團員搞笑出手「搶歌」 驚喜探班感動他

記者徐珮華／台北報導

男團「Ozone」周祖安、周子翔、林佳辰、林煥鈞、李哲言陸續入伍當兵之際，唯一免役的成員黃文廷，近日推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，以甜蜜戀愛為主題，打造一首結合節奏感與畫面感的全新作品。他全心投入這次製作，不僅親自創作詞曲，也深度參與舞蹈設計，歌曲甜度全面升級，卻依然保有俐落帥氣的節奏輪廓。

黃文廷推出新歌〈黏踢踢〉。（圖／索尼音樂提供）

歌名〈黏踢踢〉有著諧音幽默，表面看來是一種親密貼近、形影不離的狀態，像情感裡不自覺拉近的瞬間；但在這份甜黏之中，也藏著他獨有的動能與輪廓，「踢踢」更巧妙呼應英文名字Tin，讀來彷彿是黏著Tin Tin的雙重意涵。黃文廷表示，自己相當喜愛迷因、諧音哏、時下流行的短句等，填詞過程有許多有趣碰撞，創意跟天馬行空不斷湧現。

黃文廷過去與成員們一起錄音時，習慣全程看著他們錄音，學習每個人不同的優點。這次難得一個人進錄音室，他也想像到每個人的影子，「把之前團體中學到的東西都結合起來，是很棒的經驗。」他表示過去錄音時只專注在自己的段落，這次自己唱一整首，他把整首歌當做一個故事，有起承轉合與推進感，事前也花費一番功夫練習。

黃文廷展現過人身手，音樂到肢體表現都緊扣歌曲概念。（圖／索尼音樂提供）

舞蹈部分，手部動作以「Tin Tin」為意象，比出淺顯易懂的「T」字，透過連續、細膩的節奏，呈現黏著與呼應的關係感；腳步則大量運用快速俐落的「踢踢」動作，將歌名轉化為可被看見的身體語言。Dance break段落進一步融入側翻、空中迴旋踢等高難度武術元素，讓他大展武術冠軍好身手，在速度、力量與節奏控制之間取得巧妙平衡，可愛與帥氣自然並存。

周子翔（左1）、李哲言（右2）、周祖安（右1）驚喜探班，讓黃文廷相當感動。（圖／索尼音樂提供）

MV拍攝當天，黃文廷維持一貫可愛、呆萌形象，為了挑戰踢開水瓶瓶蓋而不斷嘗試，畫面逗趣又真實。拍攝過程中，團員周子翔、李哲言與周祖安驚喜現身探班，笑說只是路過，卻讓他笑容停不下來，感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」

