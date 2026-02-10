Ozone黃文廷腸胃炎上吐下瀉 自曝子翔私下「黏踢踢」

Ozone黃文廷發行個人全新單曲。（Hit Fm聯播網提供）

男團 Ozone 的武術擔當黃文廷，發行個人全新單曲〈黏踢踢〉，他全心投入這次作品製作，不僅親自參與詞曲創作，也深度參與舞蹈設計，把出道至今吸收學習的經歷發揮淋漓盡致，更在〈黏踢踢〉中蛻變，向歌迷呈現不同於以往的甜蜜面向。日前黃文廷作客「OH YA DJ」 木木節目暢談新歌，黃文廷卻因腸胃炎身體不適，一整天通告下來身體撐不住，在節目直播前上吐下瀉，卻還是敬業抱病上陣，讓粉絲直呼心疼，紛紛留言：「早日康復。」

黃文廷滿懷歉意跟粉絲說沒有照顧好自己身體，也跟聽眾們說，若扛不住會消失一下再回來，「OH YA DJ」 木木緩和氣氛，她幽默表示：「我們會接住的！現場垃圾桶有準備好！」看到大家那麼關心他，文廷笑說，這份心意他接收到了，如果大家可以把關心放在新歌上面，就會大病痊癒了，令歌迷感動的是，節目中文廷還跟木木一起進行舞蹈挑戰拍攝，反覆跳了好幾次，木木擔心文廷會不會跳一跳肚子也跟著翻滾，但文廷在鏡頭前完全看不出來任何不舒服，非常專業。

聊到新歌〈黏踢踢〉，木木好奇黃文廷本人也是「黏踢踢」類型嗎？文廷表示，在身體狀態不好時，會希望有個人陪在他身邊；但工作時，他會很專注在演出上，希望有各自的空間跟時間，就不會那麼黏了。木木笑問，那Ozone裡面最黏踢踢的是哪位成員？文廷提到是子翔，子翔心思細膩且敏銳，都會察覺到他的不開心，子翔知道後也會跟著不開心，是很有共感的人。接著子翔就會關心他，兩個人一起討論原因，就很像好朋友一起罵著很討厭的人，一同宣洩情緒吐苦水，這樣同甘共苦的狀態，讓他感覺是很幸福的「黏踢踢」。

木木提到，她跟文廷從選秀節目開始認識至今六年，是無話不聊的好朋友，常有心靈上的交流，木木記得幾年前，文廷分享他在看一本關於完美主義的書，木木好奇現在他還是完美主義者嗎？還是對自己不那麼嚴格了？文廷說，還是有一點點完美主義者的性格，希望自己在觀眾面前都維持很好的表現跟能量，不過總有不安跟不確定的時候，但他漸漸學會去接受這樣不完美的狀態。他提到，如果太完美好像機器人沒有溫度，其實這樣的不完美能讓他更有魅力，歌迷也覺得這樣反而有種親近感，他說：「這些不完美，也才讓我的人生歷練更加豐富。」

