P不掉! 北捷中山站電影拍照裝置藝術 慘遭塗鴉

生活中心／綜合報導

迪士尼動畫片動物方城市2上映之後，成為今年耶誕檔期不少裝置藝術合作對象，北捷跟電影公司合作，在中山站4號出口廣場打造拍照裝置藝術，沒想到卻被民眾亂塗鴉，破壞畫面。

迪士尼電影11月上映後成為耶誕檔期的強檔片，不少主題裝置都能看到兔子茱蒂警官、狐狸尼克、還有樹懶快俠等角色元素，台北捷運中山站4號出口的廣場，再次跟電影公司合作，沒想到9號晚上有民眾目睹，好好的拍照牆上，被硬生生破壞畫面。記者林莉：「不少民眾來到這，想跟裝置藝術牆拍照，沒想到卻發現，這直接被烙印兩個大塗鴉，不管你是想要這樣擋，還是這樣擋，其實都擋不住，不禁讓人聯想到，這沒公德心的人，彷彿是想加入，茱蒂跟尼克的夢幻團隊。」

目擊民眾拍下塗鴉男女背影（圖／"yuantzuchun0725"Threads）





有沒有想過茱蒂跟尼克的感受？恐怕是沒有，目擊民眾轉述，是一對男女大搖大擺走到這，塗鴉完就走了，好像這是很正常的事，讓她不禁想問，請問上面有寫開放畫畫嗎？夢幻團隊真的不是這樣畫押加入。其他民眾：「那就很不OK啊，破壞原本的樣子，心裡會覺得不行，但有帶小孩就不敢去制止他，因為擋不住那就多一個東西，可能還要另外P掉就比較麻煩，這種應該好好懲罰。」

民眾拍照，怎麼都擋不掉塗鴉。（圖／民視新聞）

因為兩個大塗鴉直接畫在狐狸頭上，拍照最佳角度是要坐著拍全景，結果現在連站著都擋不住，但不要想說塗完落跑沒關係，這可能會觸犯刑法。律師詹右辰：「民眾任意塗鴉之行為，可能違反廢棄物清理法，及社會秩序維護法，遭裁處罰鍰外，尚可能涉犯刑法毁損罪，最高可處2年以下有期徒刑。」北捷公司跟廠商其實每天都會派人巡視，目前已經通知處理，預計週四就會完成改善，只是說好好的裝置遭破壞，現場來拍照的大小朋友看了也傻眼，還有奶奶馬上教育，是不乖的小孩才這樣。其他民眾：「這麼漂亮欸，可以亂塗嗎，不可以齁。」





