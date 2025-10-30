P人也能上手！Travel Gear收納神器成「J人旅行秘密武器」

▲品牌同步推出與citiesocial聯名獨家色「乾燥玫瑰粉」。

【記者 陳姿穎／台北 報導】近期社群掀起一股「J人行程熱潮」，不少人出遊前不只安排行程，連服裝搭配、襪子顏色、拍照姿勢都能事先設定好。有人以貼紙分類、有人為每一天設計獨立收納包，甚至出現「一袋一日」的打包標準，在社群上掀起討論的這股「J人打包法」，讓日常行李整理不再只是瑣事，而成為旅人間比拚效率的新話題。

從焦慮到秩序，打包也能是一種自我管理

隨著旅遊回溫，越來越多人重視「打包體驗」本身。在社群平台Threads上「J人行程表」、「收納袋分享」成為熱門話題，讓一眾網友笑稱「J人出國前在做專案簡報，P人出國前在祈禱行李能塞得下」。而在這波「秩序美學」的潮流中，一款被網友封為「收納神器」的產品「Travel Gear × citiesocial壓縮收納袋」脫穎而出。

▲被網友封為「收納神器」的產品「Travel Gear × citiesocial壓縮收納袋」。

來自韓國的收納名品，台灣獨家合法正貨

Travel Gear為來自韓國的旅用收納名品，憑藉極高的耐用度與功能細節設計，成為當地長年熱銷的旅行品牌。此次由citiesocial獨家代理進口，為台灣市場上唯一合法正貨通路，並提供完善售後保障與專人客服服務，讓消費者從購買到使用皆能安心無虞。

產品採用高密度牛津防水面料，具優異耐磨與抗壓特性，實測即便被車輾過仍不破裂，特別適合長途旅行、留學、出差等長期使用需求。雙層壓縮結構能有效節省30%收納空間，內部以乾濕分層設計提升整體打包效率。為呼應不同旅人風格，品牌同步推出與citiesocial聯名獨家色「乾燥玫瑰粉」與「莫蘭迪藍」，以柔霧質感呈現旅行的安定與秩序，兼具視覺美感與實用功能。

告別匆匆忙忙，旅遊也要從從容容

Travel Gear × citiesocial壓縮收納袋的出現，不僅在於設計的細節與結構，更回應了現代旅人對「掌控」與「安全感」的共同需求。從材質選擇、壓縮比例到顏色搭配，每一處設計都為了讓打包變得更有效率，也更貼近真實使用情境。

目前產品已於citiesocial官網獨家販售，提供多種尺寸與顏色可選，全系列商品皆享有完善售後保障與專人客服服務，讓消費者在使用過程中更安心。對講求秩序的J人而言，是旅行中的可靠工具；對偏好隨性打包的P人而言，也是一種能輕鬆上手的旅程解方。（圖／業者提供）