P圖京華城案檢察官血照恐嚇「命債命還」版主慫認罪求和解…遭檢方打臉

社會中心／台北報導

自稱「迷因台式民主」版主的工程師戴瑞甯全部認罪。（圖／資料畫面）

自稱「迷因台式民主」版主的資訊工程師戴瑞甯（39歲），與前護理師林惠珠，因不滿京華城案偵辦，竟將承辦的11名檢察官與3名法官照片合成為血腥圖文散布，並加註「命債命還」等恐嚇字眼。2人昨（23）日於台北地院出庭時，全盤認罪並請求緩刑，只是受害檢察官當庭拒絕和解，堅持依法究責。全案將於2026年1月13日宣判。

從事資訊電腦工程的戴瑞甯，經營臉書粉專「迷因台式民主」。今年7月，他因對台北市前副市長彭振聲妻子的身亡事件感到憤慨，竟將負責偵辦京華城案的14名司法官姓名與照片，後製合成滿是血跡噴濺的恐怖圖片，並公開發文要求網友「記住這些名字與臉」，暗示司法官需為此負責。林女隨後轉發該圖文，並激進加註「命債命還」等字眼。檢方介入偵辦後，將2人收押2個月，後續依依恐嚇危害安全、違反《個人資料保護法》起訴2人，林女另被起訴煽惑他人犯罪。

昨日台北地院再度開庭，歷經2個月收押與輿論壓力，戴瑞甯與林惠珠一改先前態度，當庭改口全盤認罪，不再爭執犯意。戴男辯稱，當初是為了評論京華城案的悲劇，藉由激烈言論抒發不滿，並無實際加害意圖。他坦言此舉不僅觸法，更連累家人遭到網友肉搜，對此深感懊悔，願向受害司法官及社會大眾致歉；林惠珠也表示，收押期間已深切反省，承認自身言行不符合法治社會標準。

▲前護理師林惠珠開庭時也全部認罪。（資料照／記者楊佩琪）

然而，2人的悔意未能獲得所有被害人諒解，遭點名恐嚇的承辦檢察官林俊言明確表示「不同意和解」。檢察官強調，被告製作並散布針對性極強的血腥圖文，形同在網路上發動「毀滅式公審」，不僅嚴重侵害司法官的個人隱私，更造成當事人持續性的心理恐懼與安全危害。檢方認為，言論自由不應無限上綱，必須建立在守法前提下，請求合議庭依法審酌量刑。全案訂於2026年1月13日一審宣判。

不良行為，請勿模仿！

