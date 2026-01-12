P圖偽造文件詐美超跑買家 賽車手陳肯特5千萬交保

台中市 / 綜合報導

國際法拉利車隊車手陳肯特，在超跑界小有名氣，但他涉嫌誆騙美國法拉利經銷商，聲稱自己擁有2台限量版法拉利超跑，還用假發票和電腦P圖的法律意見書證明超跑產權，讓對方不疑有他，匯了新台幣3.28億元向他購買，但其實通通是「空手套白狼」的騙局。陳肯特到案後承認詐欺和洗錢，並表示願意賣掉手上的限量法拉利與美國受害買家和解，法院才裁定陳肯特以5千萬交保，但須配戴電子腳環，並限制出境出海。

檢調進入陳肯特住家搜索，電腦主機也一併扣留，停車場裡一輛輛超跑，全被仔細搜查，陳肯特利用自己是國際法拉利車隊車手身分，誆騙美國買家。

他謊稱自己擁有兩部法拉利限量版超跑，編號58號和47號車，還弄到購買發票，並電腦P圖偽造法律意見書，由於他是知名車隊車手，買方不疑有他，匯了935萬美金，約台幣3.28億元給他，陳肯特拿了錢之後製造金流斷點，買方遲遲沒拿到車，向他追討車輛，整個案子才曝了光。

陳肯特利用自己知名車手身分，空手套白狼騙了3億多元，去年6月他被羈押後，檢方查出他還經營線上博弈網站涉嫌洗錢，雖然他多次聲請交保，都被法院以「有逃亡之虞」駁回，直到今年1月，陳肯特才在法庭上鬆口，對檢方起訴的詐欺、洗錢等罪名全部認罪，並願意賣車和美國買家和解，法院裁定陳肯特5千萬元交保。

台中地院行政庭長黃玉琪：「於提出新台幣5千萬元之保證金後，停止羈押，如果有達成和解，也會做為本院量刑的審酌。」陳肯特準備賣掉手上2輛頂級法拉利賽道車，其中一台是全球僅有的KC23，價值約4.7億台幣，另一台是價值約1.8億的SP3，加起來有6.5億台幣，相當於買方當初匯款的兩倍。

陳肯特交保後，被限制住居於台中七期豪宅，並限制出境、出海，要配戴電子腳環，定期回報行蹤，陳肯特本名陳宗傑，以往他利用線上博弈金流，在超跑圈創造豪奢假象，還騙了美國買家3.28億台幣，在他落網後，這些詐騙手法，也一一被揭穿。

