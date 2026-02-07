P圖歐巴馬變猿猴川普推託「幕僚誤發」! CNN細數他多件犯行 酸10年老梗

美國總統川普 5 日在其社交平台 Truth Social 上，因一段將前總統巴拉克．歐巴馬與夫人米歇爾．歐巴馬描繪為猿猴的影片引發爭議。 圖：路透社／達志影像(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）日前發布與前總統歐巴馬（Barack Obama）相關的影片，畫面中將歐巴馬夫婦的頭像移花接木至猿猴身體，引起政壇激烈反彈。目前白宮雖已悄悄撤除影片，但其「幕僚誤發」的辯解卻顯得蒼白無力，更被挖出這已是川普十年來無數次「轉貼種族歧視內容後推諉」的慣用套路。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，前（5）日晚間川普在社群平台 Truth Social 的一連串發文中，轉發了一段指控選民舞弊的影片。影片末尾赫然出現將歐巴馬夫婦頭部合成在猿猴身上的冒犯性畫面。

該段影片不僅包含影射歐巴馬夫婦為猿猴的種族歧視畫面，更將川普本人描繪為「叢林之王」的獅子。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

起初，白宮不僅拒絕道歉，甚至反指外界的抗議是「虛假」的。然而，隨著共和黨黨內的倒戈，白宮最終在昨（6）日變更說法，聲稱該影片是幕僚「誤發」。

川普隨後補充解釋，他僅看了影片的前半段便交給幕僚處理，而幕僚未能審查完全部內容。他強調自己並無過錯，因此拒絕道歉。

《CNN》指出，川普這套「誤發卸責」的說法早已不是第一次。自 2015 年以來，川普便多次轉發帶有種族歧視、反猶主義或仇恨言論的內容，且每次都有一套雷同的解釋模式：

2015年轉貼指責對手支持者腦袋有問題的推文，隨後稱是「年輕實習生」誤按。

2016年分享希拉蕊（Hillary Clinton）背景配上猶太教「大衛之星」與現金堆的圖卡，隨後才將星星改為圓形。

2017/2019年：多次轉發英國極右翼反移民人士的煽動性內容，甚至叫四位非裔國會議員「滾回」其祖國。

2020年：分享一段支持者高喊「白人力量（White power）」的影片，事後稱川普「沒聽見」那一部分。

2025年：利用 AI 生成技術，將眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）配上墨西哥寬邊帽與鬍鬚進行嘲諷。

此次風暴中，參議院唯一非裔共和黨人提姆·史考特（Tim Scott）公開譴責川普，他直言，這是他見過從白宮發出「最種族歧視的一幕」，並批評這類發言根本不可理喻。這也是史考特第三次被迫對川普的歧視性言論發表切割聲明，此前他曾分別對「白人力量」及「滾回祖國」言論表示無法辯護。

儘管白宮官員宣稱川普不常親自操作社群媒體，但外界質疑，如果身邊的人真的想避免這類政治風暴，應該更著重於品質監控。

