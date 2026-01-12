P圖「賣限量法拉利」騙3億元！ 業餘賽車手「陳肯特」5000萬交保

夢幻法拉利出現在台中街頭，駕駛者就是豪車名人陳肯特。翻攝記者爆料網



綽號「陳肯特」的法拉利業餘賽車手，因涉嫌詐騙販售兩輛限量法拉利，自行偽造產權法律文件取信美國仲介商，得手超過3.2億元，另又涉及洗錢等罪名，相關案件於去年12月26日辯論終結，陳肯特均已認罪，台中地方法院日前裁定陳肯特5000 萬元交保，另限制住居、電子監控等方式防止棄保潛逃。

檢警調查，綽號「陳肯特」的48歲陳姓男子，因曾多次駕駛法拉利上街頭，也曾參加法拉利2019年義大利穆傑洛賽事，陳肯特甚至擊敗各國好手拿下第一。因此陳肯特變成台灣超跑界的知名人士，也讓他數度成為新聞焦點。

陳肯特名下的保時捷、BMW被檢方查扣。調查局提供

沒想到，陳肯特2023年7月時，假冒擁有2輛稀有Ferrari FXX-K Evo超跑「58號車」及「47號車」的完全產權，更聲稱只有自己才能跟位在義大利的車廠聯繫，後來透過偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，成功誘騙美國超跑仲介商2度匯款共935萬美元（約新台幣3億元）。最終國外車商得知被詐騙，氣炸來台灣提告陳肯特。

另外，檢調也因此查出，2023年起陳男以「貴公子娛樂城」等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4000萬元，還為了掩飾資金來源，每月轉給43萬元給女友；並於同年8月間辦理公司不實增資5000萬元，偽裝公司資力。相關洗錢案也一併遭起訴，陳肯特所涉及案件在去年底辯論終結。

台中地院指出，陳男雖有馬紹爾群島與中華民國之雙重國籍，考慮此案已辯論終結，證據保全程度相當高，認定採取重保、限制住居、限制出境出海、科技監控作為替代手段，已足以產生足夠之心理壓力與拘束力，確保後續程序進行。

中院也表示，此案1月5日由合議庭裁定，陳男提出5000萬元保證金後，可停止羈押，限制住居在台中市西屯區，同時限制出境、出海8個月，另接受電子腳環科技監控8月，每周三天傳照片至監控中心報案，交付所有護照，陳男已在6日辦保完成。

