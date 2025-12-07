P-Pop之王ACON台上飆唱嗨翻高雄 韓新生代男團「場邊蹦跳」成迷弟

SB19台上熱力演出，台下xikers成小迷弟。讀者提供

亞洲樂壇盛事 ACON 2025 音樂節今（7日）在高雄國家體育場（世運主場館）盛大登場。被譽為「P-Pop之王」的菲律賓男子團體 SB19 帶來爆發性的舞台，成功點燃全場熱情。然而，比觀眾更投入的，竟是韓國新生代男團 xikers。當 SB19 在台上賣力表演時，在場邊準備的 xikers 團員們瞬間化身小迷弟，跟著音樂節奏又唱又跳，其中成員金粹珉更是嗨到不斷蹦跳，逗趣反應意外成為典禮焦點。

SB19熱力四射舞台魅力征服全場

SB19 作為近年來將菲律賓流行音樂（P-Pop）推向國際的代表性團體，他們的舞台實力向來備受肯定。在 ACON 2025 舞臺上，SB19 帶來了多首膾炙人口的熱門歌曲，強勁的節奏與整齊劃一的舞蹈動作，將現場氣氛推向高潮。無論是隊長 Pablo 的帶領，還是成員們充滿活力的演唱，都展現出他們無可匹敵的現場掌控力，成功征服了高雄現場觀眾。

SB19在ACON舞台上魅力四射、征服全場。讀者提供

xikers場邊變迷弟 粹珉蹦跳搶鏡

SB19 的高水準演出，不僅讓觀眾瘋狂，連在後台準備接續表演的 xikers 也被深深吸引。據現場工作人員觀察，xikers 的十位成員在場邊等候時，幾乎全數沉醉於 SB19 的音樂當中。成員們不斷跟著節拍搖擺身體，彷彿置身於演唱會觀眾席。其中，以充滿活力的老么金粹珉反應最為熱烈。他不僅完全投入地跟著音樂哼唱，更是不斷地隨著 SB19 的舞步在原地興奮地蹦蹦跳跳，完全藏不住對前輩表演的喜愛，展現出可愛又真實的一面。

xikers粹珉（左2）超級投入。讀者提供

亞洲樂壇交流盛會展現跨國友誼

ACON 2025 不僅是亞洲流行音樂的大型頒獎禮及音樂節，更成為跨國藝人交流的舞台。SB19 與 xikers 這兩個分屬不同國家、不同音樂風格的優秀團體，透過這次活動在高雄相遇。xikers 在場邊的「迷弟」行為，印證了優秀的音樂能夠跨越語言與文化的隔閡。此一幕不僅為今天的盛會增添了許多溫馨與歡樂的氣氛，也展現出亞洲樂壇音樂人之間互相欣賞與支持的良好風氣。



