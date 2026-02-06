P.Seven「墨香系列」新作2026年正式返台發表

圖：創辦人潘雨晴。(圖/品牌 P.Seven 提供)

2012年P.Seven 首創以茶文化為靈感之香水品牌，由創辦人潘雨晴在台灣創立，並於日本深耕多年，成功推動茶香水進入國際香水市場。

作品Aged Tea 暗香，榮獲Art and Olfaction Awards 獨立設計世界冠軍，並受邀於2025年大阪萬博中，成為代表台灣文化的香水品牌，開啟台灣嗅覺藝術，與奢侈品牌的新篇章。

「用香水推廣台灣及國際文化。」

P.Seven將茶文化、原住民文化、閩南文化等多元底蘊，轉化為富有情感與故事性的嗅覺作品。

多年來從台灣氣味巡迴展，到東京表參道的江戶紫氣味展，為亞洲氣味展的先驅，不遺餘力推廣嗅覺藝術，創辦人被日媒譽為天才氣味設計師 , NHK電視台於2025年10月邀請創辦人潘雨晴於節目中介紹茶香水作品予日本民眾，富士電視台也在文化日報導P.Seven：「如何用香水訴說一段文化」。

圖：三款香氣，三種自然與生命的象徵。(圖/品牌 P.Seven 提供)

P.Seven墨香作品介紹

在快速變遷的時代背景下，人們處於緊繃與不安之中。P.Seven選擇以氣味作為回應，透過創作，為人心留下一處柔軟與沉靜的空間。

P.Seven 全新創作——「墨香系列」於 2026 年 2 月 返臺上市，於 2 月 6 日至 2 月 8 日舉辦「墨香發表會」，走入以墨為靈感的嗅覺藝術世界，體驗一段融合東方哲學、自然精神與當代感受的香氣旅程。

以墨為根，回應當代世界的溫柔力量

自 2012 年創立以來，P.Seven 專注於氣味創作，致力於打造具有東方韻味的嗅覺語言，將文化、記憶與情感轉化為可被感知的香氣。繼品牌經典「茗」香水尾韻中那一抹耐人尋味的「墨」意，氣味設計師 PAN 循香而行，延伸創作出三款以「墨」為核心意象的新作——墨花、墨茶、墨竹，構成完整的「墨香系列」。

「墨」不只是書寫的媒介，更承載著東方思想中關於修養、時間與情感的深層意涵。此次創作，P.Seven 進一步回溯至 墨家思想中「兼愛」與「非攻」的精神核心——兼愛，是平等地關懷所有生命；非攻，則是拒絕以戰爭與暴力解決衝突，守護生命的尊嚴。

P.Seven 相信，氣味可以讓人的心變得柔軟。

當人被美所觸動，便更容易生出理解與愛；當理解取代對立，衝突與紛爭便有機會消弭。氣味或許無法直接改變世界，卻能悄然改變人的內在狀態——而這，正是和平誕生的起點。

從書寫到嗅覺——水墨化為氣味的創作語言

P.Seven 將水墨書法中的節奏、留白與暈染轉化為嗅覺語彙— 走進水墨的靜謐深處，以氣味描繪書寫的律動；線條如雲煙浮動於紙上，而香氣，成為情感落筆的第二層墨色。三款氣味，由墨而生，落於肌膚，內斂而深遠，如詩般悄然綻放。

從東京到臺灣——文化氣味的延續

「墨香系列」 2025 年 10 月 率先在 伊勢丹新宿店發表，獲得高度關注；2026 年 2 月，系列正式回到品牌發源地臺灣上市，象徵一段從文化輸出到文化回望的完整旅程。

P.Seven 認為，文化輸出不只是將產品帶往海外，而是讓世界理解「台灣的美與內涵」。

當韓國以音樂與影像、日本以職人精神與動畫建立文化識別，P.Seven 選擇以氣味作為臺灣與世界對話的方式——因為氣味是無國界的語言，也是最深層的記憶入口。文化輸出最難的，是讓不同國籍的人，沒來由地喜歡你表達的東西。」而P.Seven做到了。