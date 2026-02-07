P.Seven 推出墨香系列 將東方哲學化為當代香氛語言

▲創辦人潘雨晴亦被日本媒體譽為「天才氣味設計師」。

【記者 周澄予／台北 報導】台灣香水品牌 P.Seven 全新創作「墨香系列」正式返臺上市，並於日前舉辦「墨香發表會」，邀請大眾走入以「墨」為靈感的嗅覺藝術世界，透過香氣體驗一段融合東方哲學、自然精神與當代感受的感官旅程。

成立於 2012 年的 P.Seven，以茶文化為香氛創作起點，由創辦人、氣味設計師潘雨晴（PAN）於台灣創立，並長期深耕日本市場，成功推動茶香水進入國際香水舞台。品牌代表作《Aged Tea 暗香》榮獲 Art and Olfaction Awards 獨立設計類世界冠軍，為首度以茶香概念獲得此國際大獎的作品，替台灣嗅覺藝術寫下重要里程碑。

▲三款香氣，三種自然與生命的象徵。

憑藉深厚文化轉譯能力，P.Seven 亦受邀於 2025 年大阪萬博，成為代表台灣文化的香水品牌之一，展現台灣在嗅覺藝術與高端香氛創作上的國際能量。品牌多年來以「用香水推廣台灣及國際文化」為核心理念，將茶文化、原住民文化與閩南文化等多元底蘊，轉化為富含情感與敘事性的氣味作品。

作為亞洲嗅覺藝術推廣的先行者，P.Seven 曾策劃多場氣味展覽，從台灣氣味巡迴展到東京表參道的「江戶紫氣味展」，持續拓展香氣作為文化載體的可能性。創辦人潘雨晴亦被日本媒體譽為「天才氣味設計師」，並於 2025 年 10 月 受 NHK 電視台邀請，向日本觀眾介紹茶香水作品；富士電視台亦於文化專題中報導 P.Seven，探討其如何「以香水訴說一段文化」。

此次推出的「墨香系列」，延伸自品牌經典香水「茗」尾韻中耐人尋味的墨意，由潘雨晴循香創作，推出 墨花、墨茶、墨竹 三款作品，以「墨」為核心意象，構築完整系列。品牌指出，「墨」不只是書寫的媒介，更承載東方思想中關於修養、時間與情感的深層意涵；創作同時回溯墨家思想中「兼愛」與「非攻」的精神，嘗試以氣味傳遞對生命平等關懷與和平價值的思考。

P.Seven 將水墨書法中的節奏、留白與暈染轉化為嗅覺語彙，讓香氣如墨色般在肌膚上層層展開，內斂而深遠，形成結合東方哲學、自然精神與當代感受的香氣表現。

「墨香系列」已於 2025 年 10 月 率先在東京伊勢丹新宿店發表並獲高度關注，2026 年 2 月正式回到品牌發源地台灣上市，象徵一段從文化輸出到文化回望的完整旅程。P.Seven 表示，文化輸出不只是產品走向海外，更是讓世界理解「台灣的美與內涵」，並持續以氣味作為台灣與世界對話的方式，開拓無國界的感知語言。（照片：P.Seven提供）