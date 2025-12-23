P2P借貸詐騙風險高 高報酬、低風險別信

金融科技與數位平台快速發展，國內陸續出現多家以網路為媒介，提供資金借貸或債權轉讓媒合服務的P2P借貸平台，相關服務形式雖看似便利，卻也衍生出新的風險樣態。金管會提醒，過去市場曾發生不法業者假借P2P平台名義，透過虛構債權、誇大收益等手法進行吸金詐騙，民眾若未審慎查證，將蒙受財務損失。

從制度面來看，P2P(Peer to Peer)平台主要扮演資金與需求雙方的媒合角色，並非傳統金融機構，也不屬於金管會核准設立的金融特許事業。由於交易本質不同，相關借貸或投資風險，須由參與者自行承擔，一旦平台資訊不透明或營運模式不清楚，民眾投入資金後，權益保障相對有限。

在此背景下，金管會整理出2兩項民眾最容易忽略、卻極為關鍵的注意事項。第1、對於來源不明的廣告與投資訊息應保持高度警戒，特別是標榜「保證收益」、「高報酬、低風險」等說法的P2P平台，更應審慎看待。此類宣傳往往與實際風險不成比例，切勿受到短期報酬誘惑而降低防備。

第2、參與P2P借貸或投資前，應充分瞭解平台的營運模式，包括媒合案件的來源、資金如何流動與保管、借貸條件設定方式等，同時評估自身財務狀況與可承擔風險，並留意借款人違約的可能性。金管會建議，投資人資金應分散配置，避免將金額集中投入單一平台或單一案件，以免放大潛在損失。

目前P2P平台並非由金管會直接主管，管理方面多透過銀行公會進行溝通與輔導，為提升市場自律機制，部分業者已成立中華民國網路借貸平台商業同業公會，目前共有8家平台加入。若對於特定平台的合法性或運作方式存有疑問，可先向公會查詢相關資訊，作為初步參考。

金管會強調，P2P借貸並非全面不可行，但參與前提在於資訊透明與風險自覺。民眾務必做好基本查證，審慎選擇往來平台，避免因誤信不實宣傳而落入假借金融科技名義的詐騙陷阱，以維護自身財產安全。

