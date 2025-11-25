A-PAD斯里蘭卡災防國際研討會 消防署蕭煥章署長分享臺灣經驗

▲蕭煥章署長（左二）分享台灣災防經驗。

【記者 高鐿玲／新北 報導】消防署蕭煥章署長受亞太災難管理聯盟（Asia Pacific Alliance for Disaster Management, A-PAD）邀請，赴斯里蘭卡參加今(25)日舉辦之「危機升級時代下之強化緊急整備與應變能力」國際研討會，並與國際專家、當地政府機關及災害防救團體進行交流，建立合作管道。蕭署長表示，未來將持續拓展國際合作，強化臺灣災防韌性。

▲現場播放聯盟成員赴台灣消防署訓練中心訓練影片。

蕭煥章署長強調，面對極端氣候變遷及複合性災害挑戰，臺灣採行「全社會防衛韌性」政策，致力於建構「自助、互助、公助」的公私協力防災網絡，消防署也正推動防災士、義消及民間志工組織的擴大培訓計畫，並輔導建立「韌性社區」自主防災組織，平時學習社區風險辨識、物資儲備以及疏散演練，確保社區在災後自給自；消防署正全面盤點並強化「通訊韌性」，並積極建置低軌衛星通訊設備及微波備援系統，確保中央災害應變中心與地方政府、搜救人員的通訊暢通無阻。

蕭署長指出，消防署甫於11月14日與A-PAD於「2025 印太地區國家繩索暨城市搜救訓練」結訓典禮中共同簽署合作備忘錄，以深化區域救援合作與訓練交流機制。蕭署長更進一步說明，臺灣除有專業的災害管理體系及先進的救援技術外，訓練中心更是擁有亞洲最大的消防專業訓練場地，透過聯合訓練、聯合演習及聯合應變模式，提供各災防單位、民間組織及國際夥伴對應之訓練、並定期舉辦跨機關的演習，建立共通應變語言，本次研討會讓國際與會者也期待能來臺灣參與訓練，並學習科技於搜救作業中之應用；消防署未來將持續透過A-PAD深化國際訓練合作，並擴展成為印太地區的消防專業訓練基地。

▲消防署受邀赴斯里蘭卡參加亞太災難管理聯盟研討會，蕭煥章署長擔任開幕儀式貴賓。

本次研討會共計有150位貴賓參加，除斯里蘭卡當地政府官員及災害防救相關領域專家外，亦邀請日本、紐西蘭、新加坡及印度等多國代表，針對前瞻備災策略及即時應變能力進行跨界對話討論，開幕式由A-PAD資深顧問宮原信孝、執行長 Quazi Quamruzzaman及日本駐斯里蘭卡大使磯俁秋男代表致詞，消防署蕭煥章署長以貴賓身份擔任專題座談講者。A-PAD特別感謝消防署一直以來的協助，並在研討會結尾播放學員赴消防署訓練中心的訓練影片，展現雙方合作成果，鼓勵各國加入交流合作。（照片影音消防署提供）