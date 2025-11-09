Palantir股價重挫逾11% 執行長抨擊做空者「破壞經濟」

火報記者 陳銳/報導

美國軟體公司Palantir Technologies本週股價重挫逾11%，創下自4月以來最糟單週表現，執行長暨聯合創辦人亞歷克斯·卡普（Alex Karp）將矛頭指向做空該股的投資者，連續兩度在媒體上公開抨擊賣空者。

卡普在接受CNBC採訪時表示，部分投資人「為了脫身，不惜破壞整個經濟，詆毀最強健的金融體系」，他認為這些體系正幫助普通投資者與戰場上的士兵。他批評《大空頭》投資人邁可·伯里（Michael Burry）近期建立Palantir與輝達（Nvidia）的空頭部位，稱此舉「極不理性」。

卡普接受 CNBC 採訪時批評做空者為利毀經濟，並點名《大空頭》邁可·伯里做空 Palantir 與輝達「極不理性」。圖:unsplash

儘管股價近來震盪，Palantir今年以來仍累漲約135%，三年漲幅更達25倍，市值突破4,200億美元。該公司快速成長的同時，本益比也大幅上升，目前預估本益比約220倍，與電動車巨頭特斯拉相當；相較之下，輝達與Meta的本益比分別約為33倍與22倍。

知名做空機構Citron Research創辦人安德魯·勒夫特（Andrew Left）早在8月即指出，Palantir股價「脫離基本面」，並認為其合理價格應在40美元左右。不過，截至上週五收盤，該股報177.93美元，尾盤反彈使跌勢收斂。

Palantir於週一公布第三季財報，營收與獲利均高於分析師預期，且對未來的展望優於華爾街預測。財報公布後，股價仍下跌約8%，週四再度重挫近7%。卡普受訪時強調，公司不僅在華爾街吸引資金，更「為散戶投資人帶來創投級的收益」。

根據數據，目前Palantir的賣空比例已降至約2%，為2020年上市以來的最低水準之一，顯示做空壓力減輕。然而，卡普對市場質疑的回應一向強硬。他曾在先前財報發布後表示：「如果不喜歡這個價格，那就別買我們的股票。我們仍會持續前進。」

在本週的財報說明會上，卡普對未投資該公司的群體放話：「準備好爆米花。」他隨後在CNBC節目《Squawk Box》中進一步批評伯里，「他做空的兩家公司正是當前最賺錢的企業之一，這實在令人難以理解。」