PALLAS新歌「Here Goes Nothing」MV 金獎導演黃中平掌鏡

記者周毓洵／臺北報導

新人樂團PALLAS帕拉斯再度火力全開，今（10）日晚間8點，PALLAS將正式推出新歌「Here Goes Nothing」音樂錄影帶，特別邀請金獎導演黃中平操刀，以電影規格打造這首專輯中最狂野的新金屬（Nu Metal）作品，氣勢全面升級。

PALLAS由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）與鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前就被五月天、周杰倫相中，受邀演出「恆星不忘Forever Forever」MV，至今累積超過2500萬次點閱。首張專輯《下天堂》推出後聲勢狂飆，不僅制霸2025年北中南跨年舞台，近期更一口氣接下超過30場商演，被封為近年華語樂壇最橫空出世的新生代樂團。

PALLAS帕拉斯第二首主打「Here Goes Nothing」以「不怕人生的黑暗，哪怕看似無盡；緊抓微小希望，全力一搏」為核心精神，象徵PALLAS此刻不怕痛、不怕苦、不怕輸的態度。主唱FAMA直言：「也許一無所有，或者贏下所有，既然站上牌桌，就孤注一擲吧。」歌曲張力十足，也被團員視為最能代表現階段心境的作品。

MV拍攝選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，也是該場地首次開放給一般拍攝使用。值得一提的是，「Here Goes Nothing」同時是PALLAS成軍以來第一支正式拍攝的音樂錄影帶，便直接找來黃中平導演掌鏡，讓作品質感與團體形象一次到位。拍攝當天，團員全數身穿皮衣，在烈日直曬的戶外高處取景，汗流浹背、幾乎「曬到脫皮」，仍咬牙完成所有鏡頭。

黃中平以電影級鏡頭語言捕捉團員氣場，將4人拍得電力全開。其中擁有「新店金城武」封號的主唱FAMA鏡頭魅力爆表，連公司內部女性同仁都忍不住頻頻尖叫，讓這支MV尚未公開就已在內部掀起熱議。

回憶拍攝過程，FAMA形容這幾乎是一場身心極限挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然走到這裡，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本想吃飽一點好睡覺，結果卻整夜失眠，凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」。儘管恐高、疲憊交織，團員仍選擇站上最高點完成畫面，只為留下最真實的一刻。

怪物新人樂團 PALLAS今晚8點推出新歌「Here Goes Nothing」MV，邀來金獎導演黃中平操刀，以電影規格打造狂野視覺。（迷音樂提供）

怪物新人樂團PALLAS帕拉斯團員貝斯手漢堡（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵，以「Here Goes Nothing」展現孤注一擲的音樂態度，從創作到製作都毫不妥協。（迷音樂提供）

「Here Goes Nothing」MV 拍攝選在八里頂罟市民活動中心高處取景，烈日直曬，PALLAS帕拉斯團員汗如雨下仍咬牙完成拍攝。（迷音樂提供）