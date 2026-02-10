PALLAS狂接30場商演！凌晨三點開工 忙到中暑也要拍

PALLAS帕拉斯（左至右）貝斯手漢堡、鼓手大寶、主唱FAMA和吉他手小葵。（圖／迷音樂提供）





集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「最猛爆一飛沖天新人」多項頭銜於一身的PALLAS帕拉斯，堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團。由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破2500萬次。首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，在2025直接制霸北、中、南跨年演唱會舞台，近期更接下超過30場商業演出，人氣扶搖直上。

帕拉斯今（10日）晚上8點將正式推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉，這也是專輯中最狂野、最具攻擊性的 Nu Metal 作品。歌曲核心直指「不怕人生的任何黑暗，哪怕它看似無盡；愛著人生中所有希望，儘管它非常渺茫」，象徵樂團此刻的態度-不怕痛、不怕苦、不怕輸，唯有真正成功，或徹底失敗之後，才能評判自己的付出是否值得。主唱 FAMA 直言：「也許一無所有，或者贏下所有，緊握手上的籌碼，孤注一擲吧。」

〈Here Goes Nothing〉MV 拍攝地點選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，這也是該場地首次開放給一般民眾拍攝使用。此曲同時是帕拉斯成軍以來第一支正式拍攝的音樂錄影帶，便邀請到金獎導演 黃中平操刀，為整體作品質感與團體形象大大加分。拍攝當天，四位團員全數身穿皮衣帥氣登場，在豔陽高照的戶外高處取景，烈日直曬之下，全員汗如雨下、彷彿「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙完成每一個畫面。

導演黃中平以電影級手法捕捉團員氣場，將每位成員拍得電力十足、帥氣破表，尤其有「新店金城武」封號的主唱FAMA，鏡頭魅力全開、帥到爆表，成果讓帕拉斯與整個製作團隊都相當滿意。拍攝現場氣氛熱烈，公司內部女性同仁更是數度忍不住尖叫，直呼「真的太帥了！」也讓這支 MV 尚未正式曝光，便已在內部掀起高度討論。

FAMA回憶，這次 MV 拍攝幾乎是一次身心極限的挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然都已經走到這裡了，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本計畫吃得比平常更飽一點，希望在「血糖高一點」的狀態下好好睡一覺，沒想到卻整夜失眠，直到凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」，FAMA 也坦言，自己直到拍攝前八小時才真正意識到高度恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天很像是我們樂團狀態的縮影，既然已經決定一起走下去，就一定要走到底。」

值得一提的是，帕拉斯選擇「以音樂創業」，將所有心力投入創作與舞台，尤其三位團員退伍後，這份樂團工作正是他們正式踏入社會的第一份工作。對他們而言，音樂不只是夢想，更是賭上一切的選擇。團員們也期許，能以音樂為出發點，一路走向世界，就如〈Here Goes Nothing〉所傳達的精神-孤注一擲、全力以赴，希望有一天能大放異彩。

在專輯製作階段同樣毫不妥協。〈下天堂〉與〈Here Goes Nothing〉在完成母帶處理、送壓片前，團員反覆聆聽後仍覺得「還可以再更好」。此時，麋先生主唱聖皓在聽到母帶後相當欣賞，主動提出「好還要更好」，自告奮勇協助再精修唱腔，帶著帕拉斯重新進棚琢磨細節，讓作品「好上加好」。能獲得欣賞的大前輩主動指點，也讓團員們感動不已，直呼這份肯定是一路走來最珍貴的鼓勵之一。

從凌晨三點開工、烈日高空取景、全員汗流浹背，到製作階段反覆推翻重來，〈Here Goes Nothing〉不只是一首新歌，更是一場把態度與決心攤在陽光底下的實戰紀錄。正如歌曲所傳達的精神-既然選擇站上舞台，那就不留退路、全力一搏。



