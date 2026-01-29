PALLAS 帕拉斯成員「男女通吃告白史公開」 吉他手小葵被問：你相信愛有很多種形式嗎？

記者林政平報導／PALLAS 帕拉斯由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，去年發行首張專輯便獲得不少樂迷青睞，目前已接獲 30 多場商演邀約。近日他們推出期間限定活動《專輯帕帕走》，凡訂購專輯的雙北歌迷，就有機會獲得團員騎機車親自送專輯的服務。帥氣外型男女通殺，主唱 FAMA 與吉他手小葵都曾被男生告白過。

吉他手小葵透露，大學就讀媒體相關科系時，曾被一起做作業的男同學約去吃麥當勞，飯後對方又邀他四處走走，接著突然問他：「你相信愛有很多種形式嗎？」小葵這才意識到對方的心意，最後仍有禮貌地婉拒，回應：「我知道愛有很多種形式，但謝謝你。」

高中時是柔道隊成員的 FAMA，也曾被男同學告白。身為「大直男樂團」的四人笑說，能收到各種形式的告白，其實都覺得相當開心。

此外，小葵先前在酒吧駐唱時，也曾被一位大姊姊看上，對方直接拿出 6000 元上台抱著他點歌，事後還被拉到台下喝酒，讓他直呼受寵若驚。貝斯手漢堡則分享，擔任樂器業務期間，曾被某位老師邀請吃飯，想介紹女兒給他認識，不過他認為公私要分明，最後選擇婉拒。

帕拉斯特別推出期間限定活動《專輯帕帕走》，希望在聲勢高漲之際，回到最單純的起點，用最直接的方式與樂迷互動，親手將專輯交到粉絲手中。凡購買專輯並參與活動，即有機會獲得帕拉斯面交專輯資格，活動將抽出 30 位粉絲，於 2 月 7 日（六）15:00–15:30，在西門徒步區（捷運西門站 6 號出口外）現場領取專輯，並完成簽名與合照；另加碼抽出 20 位粉絲，由團員本人親自（安全）騎車，將專輯送到粉絲手中，活動時間為 1 月 31 日（六）13:00–20:00，限定雙北地區，非雙北地區粉絲則改於西門指定地點領取。

