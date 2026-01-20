Palmer Luckey解讀Meta戰略：別當「VR界任天堂」，Reality Labs裁員10%是必要調整

據《紐時》報導，Meta即將宣布Reality Labs裁員約10%，約1,500名員工受影響，重點涉及VR頭顯與VR社群產品線。此舉反映資源重配：從「元宇宙」回籠至AI與穿戴式裝置，包括智慧眼鏡與腕式計算。消息指出，部門整體約1.5萬人，裁減幅度可能超過一成。

《華爾街日報》後續報導證實裁員規模與方向，並指向投資自「Metaverse」移往「穿戴式與AI眼鏡」，公司對元宇宙的投入正在降溫。

無獨有偶，就在傳出裁員消息的同一週，Meta 同步推出「Meta Compute」計畫，目標在 2020 年代內建成「數十 GW」的 AI 算力，並在長期擴張至「數百 GW 或以上」。以電力需求粗估，1 GW 相當於一座大型城市的用電量，「數十 GW」則意味著多座超大規模資料中心的佈局。

廣告 廣告

「Meta Compute」由基礎設施主管 Santosh Janardhan 與 Daniel Gross 共同領導，並直接向馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）匯報。據《Business Insider》報導，祖克柏表示：「我們如何工程化、投資並建立夥伴關係來打造這套基礎設施，將成為公司的『戰略優勢』。」這股豪氣與他 2022 年談論元宇宙時如出一轍，只是現在公司的重心已轉向 AI 算力與實體基建。

這一轉向意味著 Meta 正以「硬體、能源、資本」三線並行，將算力視為下一輪平台競爭的基礎，但市場上也隨之傳出這可能是 Meta 準備「退出 VR」的訊號。

Palmer Luckey：這是回流技術核心的必要調整

Oculus 創辦人、現任 Anduril 執行長帕默·拉奇（Palmer Luckey）19 日在 X 發文指出，這並非「退出 VR」的訊號，而是將資源從高補貼的第一方遊戲製作，回流至核心技術與平台穩定的必要調整。拉奇表示，此舉對受影響員工雖殘酷，但長期而言能減少 Meta 自家內容對第三方生態的排擠，修復市場激勵機制，反而有利 VR 產業持續發展。

拉奇的核心論點是「規模事實」。他強調，即使在裁員後，Meta 在 VR 與 AR 的研發人力依然以「數量級」領先競爭者。這 10% 的調整在數字面上，近似於將半年的自然離職率集中在兩個月內完成，難以解讀為戰略撤退。他直指「Meta 放棄 VR」的敘事並不成立，現況更像是優化結構而非放棄領域，這與 Reality Labs 持續迭代硬體與軟體的投資軌跡相互呼應。

拉奇指出，本波裁員多集中於第一方內容團隊。他批評 Meta 對自家工作室的重金補貼（資金、行銷、版位）長期擠壓了第三方的生存空間，使獨立開發商難以與「不計成本」的內部團隊匹敵。反直覺的是，這些精良的第一方作品因吸走過多注意力和消費，反而削弱了整體生態的活力。裁撤這類角色，等同於鬆綁市場，讓非 Meta 陣營有更多成長空間。

他舉例：「你覺得 Oculus 花了八位數確保 Rock Band VR 在 Rift CV1 上市，甚至在每台頭戴裝置都附贈吉他轉接器後，這款遊戲只賣出 700 套嗎？當然不是，但有時你必須透過慘痛經驗，才能學到世界真正想要什麼。」這說明了第一方主導內容的侷限性。

拉奇以 Oculus 創立初期的理念「不要成為任天堂」為例，強調平台應避免壟斷，而應建立讓各方獲利的生態圈。在資源有限的現實下，將預算從內容競爭抽離，重新投入核心技術與開發者支持，對產業更為有利。

他也承認裁員對個體十分殘酷，但從產業健康的角度來看，讓市場回歸「內容由市場機制決定、平台專注於底層能力」的結構，才有助於 VR 產業走出補貼驅動的失衡狀態。

延伸閱讀：「今年最重要的一場會議」Meta元宇宙再縮手，傳裁員Reality Labs約一成人力

Meta收購AI新創Manus！AI代理將導入FB、IG、WhatsApp，將成Meta變現金雞母？

資料來源：Gizmodo、WSJ、商業內幕

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

防止大腦被AI外包怎麼做？練習「醜陋的初稿」自己寫！三招教你超好用

AI文特徵是什麼？一次指認「假真誠」5大特徵：如何把握寫作4原則，讓文章更有人味？