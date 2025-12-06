Panasonic品牌日超狂回饋 ♥︎ 夢幻家電8大爆品，除濕機、洗脫烘年末超甜價！
歲末年終想幫家裡換新氣象？Panasonic品牌日強勢來襲！不管你想找抗潮除濕神器、解放雙手的洗脫烘，還是全家都愛的頂級按摩椅，這次通通誠意下殺。精選8款網路高評價＋超狂折扣＋獨家新品，從視聽娛樂到紓壓保養一次滿足，限時狂歡大降價，現在入手CP值最高，居家生活質感瞬間大升級！
1. Panasonic 國際牌 11公升一級能效nanoeX 除濕機 F-Y22PN
特價 $9,531，原價 $10,590
冬天濕冷不用怕！這款新品除濕機直接符合2026年1級能效標準，省電又環保。搭載 nanoeX 10倍健康科技與防霉監控功能，不只除濕還能抑制黴菌，加上DC低噪音馬達，安靜乾爽不打擾。限時優惠開搶，絕對是濕冷冬日必備的居家守護神。
2. Panasonic 國際牌 雙門498L鋼板冰箱 燦雪白 NR-B496TV-W
特價 $24,930，原價 $27,700
年末囤貨、年菜保鮮就靠它！擁有「急速冷凍2倍速」功能，能瞬間鎖住食材新鮮美味。498L大容量蔬果盒空間充足，怎麼擺都好拿取，搭配冷藏室3D環繞式LED照明，找東西一目了然。純淨燦雪白外觀，簡約又時尚，是廚房顏值擔當！
3. Panasonic國際牌 15公斤熱泵除濕式滾筒洗衣機 冰鑽白 NA-V150RPH-W
特價 $52,712，原價 $59,900
熱銷話題商品降價啦！洗脫烘一體絕對是忙碌現代人的救星。採用「熱泵除濕烘乾」技術，低溫烘衣不傷衣料，還有「洗劑量自動精準投入」與「自體潔淨科技」，連筒窗膠圈都能自動沖刷。省時省力又乾淨，讓洗衣服變成一件優雅輕鬆的美事。
4. Panasonic國際牌 65吋4K HDR液晶智慧顯示器 TN-65W70BGT
特價 $27,810，原價 $30,900
想打造家庭劇院？這台65吋新品智慧顯示器絕對是首選。AI色彩處理器搭配HDR明亮面板，畫質細膩逼真，加上專業環繞音效，追劇看電影爽度破表！還有MEMC智慧動態與低延遲遊戲模式，打Game流暢不卡頓，全家大小的娛樂中心就靠這台。
5. Panasonic 國際牌 壓力IH電子鍋 SR-CR09BKSS
特價 $11,610，原價 $12,900
煮出職人級米飯的秘密武器！新品壓力IH電子鍋透過2段IH壓力煮沸，熱力直達米芯，加壓超沸點烹煮讓每一粒米都Q彈美味。內建25項炊煮行程，搭配鑽石塗層導熱內鍋，不管是燉湯還是煮飯都難不倒。限定優惠超誘人，愛吃白飯的你千萬別錯過。
6. Panasonic 國際牌 新世代高滲透奈米水離子吹風機 EH-NC50-K
特價 $13,888，原價 $15,900
女神級髮質的保養神器！新世代高滲透奈米水離子技術，水分產生量大幅提升，搭配礦物離子與負離子，吹乾頭髮的同時就在做深層保養。搭載BLDC馬達高效速乾，縮短吹髮時間，輕輕鬆鬆吹出天使光圈，送禮自用都超有面子！
7. Panasonic 國際牌 御享皇座4D真手感按摩椅 EP-MA32
特價 $71,212，原價 $139,800
終於等到高級按摩椅大降價，這價格太狂了直接省下好幾萬！集結「舒適感x高級感x先進感」，擁有「御制4D妙手機芯」與「新五感技術」，還具備特色溫感拉伸與七種自動按摩程序，完全把頂級SPA搬回家。品牌日獨家特惠，年度最值得犒賞全家人的夢幻逸品就是這台！
8. Panasonic國際牌 6-8坪 K系列1級變頻分離式冷暖空調 CU-K50FHA2/CS-K50FA2
特價 $39,144，原價$46,600
冬暖夏涼一次搞定！MIT台灣製造的微笑標章好物，採用R32環保冷媒與原廠高效率壓縮機，更有10年保固超安心。具備乾燥防霉與自體淨功能，加上節能標章認證，不僅省電費，吹出來的風更乾淨健康。趁著折扣季提早部署，一年四季都能享受最舒適的溫度。
